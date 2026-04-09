  • Новость часаИран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Иран: Атаки Израиля на Ливан делают переговоры с США бессмысленными
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    9 апреля 2026, 14:53 • Новости дня

    Заполняемость тюрем Дании достигла рекорда в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заполняемость датских тюрем и следственных изоляторов вышла в 2025 году на рекордный уровень в 103%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, когда заполняемость равнялась 100%, сообщает Союз работников тюрем в своем пресс-релизе.

    Рекордная заполняемость датских тюрем и следственных изоляторов достигла 103% в 2025 году, передает ТАСС.

    Союз работников тюрем сообщил, что это максимальный показатель за всю историю наблюдений в стране, предыдущий рекорд составлял 100% и был зафиксирован в 2018 году.

    Заместитель директора Управления тюрем Дании Йон Вестергорд подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала серьезным вызовом для всей системы исполнения наказаний. По его словам, столь высокая нагрузка мешает эффективной работе учреждений.

    Для снижения числа заключенных власти планируют ввести в эксплуатацию новую тюрьму в Сендер Омме на 200 мест уже в этом году. Кроме того, в феврале началось расширение программы электронных браслетов для контроля лиц, находящихся под домашним арестом. Вестергорд выразил надежду, что эти шаги помогут снизить нагрузку и улучшить условия для заключенных и сотрудников.

    В Союзе работников исправительных учреждений напомнили, что согласно политическому соглашению, заполняемость тюрем не должна превышать 96%, а следственных изоляторов – 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года количество заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81599 человек.

    Осенью того же года Норвегия столкнулась с серьезным дефицитом мест в пенитенциарных учреждениях.

    Из-за перегрузки системы Бельгия начала переговоры об аренде тюремных камер в Эстонии.

    9 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.

    Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».

    Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.

    По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.

    Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.

    Комментарии (28)
    9 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу потенциального захвата британскими властями.

    Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями, передает «Коммерсантъ».

    По данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.

    Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, покинул Высоцк в январе и был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – на этот раз с мая прошлого года.

    В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении. Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского «теневого флота», в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.

    В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры «взрывоопасными» и раскритиковало инициативу Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах.

    Британское правительство включило одиннадцать нефтяных танкеров в антироссийский санкционный список.

    Королевские ВМС ранее отследили проход фрегата «Адмирал Григорович» через пролив Ла-Манш.

    Комментарии (18)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    МВД Кувейта: Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    Комментарии (6)
    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (20)
    8 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

    Вэнс заявил о намерении США потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов

    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.

    Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

    Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

    Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

    Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

    Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

    Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

    Комментарии (10)
    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Эксперт Дудаков: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    Комментарии (18)
    9 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил военно-дипломатический источник.

    Киев при содействии норвежских военных специалистов готовит теракты против российских судов в северных морях, передает ТАСС.

    По данным военно-дипломатического источника, речь идет о планах по проведению акций против судов, которые следуют морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины уничтожать российские корабли.

    Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о рисках прямых атак Запада на морскую инфраструктуру России.

    Служба внешней разведки предупредила о подготовке украинскими спецслужбами подрыва иностранного судна на Балтике.

    Комментарии (11)
    9 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана, прибывшим в Ереван.

    Вопрос о возможной продаже российской концессии на управление армянскими железными дорогами Казахстану может быть поднят на переговорах в Ереване, передает «Интерфакс».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что не исключает обсуждение этого вопроса с казахстанской делегацией, однако отметил: «Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана».

    В Ереване с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В составе делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

    Железнодорожной системой Армении управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которая полностью принадлежит ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Концессионное соглашение между Арменией и РЖД действует с 2008 года, срок его составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России передать право концессионного управления железными дорогами Армении третьей стране, дружественной России и Армении.

    Комментарии (15)
    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    @ US Air Force/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    Комментарии (13)
    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    Комментарии (3)
    9 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики

    New Scientist: Климатообразующая система течений Атлантического океана ослабла на 10%

    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики
    @ NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новые данные с океанских буев подтверждают, что важнейшая система течений, формирующая мягкий климат Европы, стремительно ослабевает и может полностью остановиться.

    Анализ показаний глубоководных датчиков в западной части Атлантического океана выявил беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), сообщает New Scientist.

    Эта система течений переносит теплую соленую воду из Мексиканского залива на север, обеспечивая более мягкие температуры в Западной Европе по сравнению с Канадой или Россией.

    «Атлантическая циркуляция ослабевает на западной границе, и мы используем данные с нескольких широт океанического бассейна, чтобы подтвердить, что такой сигнал согласуется с ситуацией во всей Северной Атлантике», – заявил руководитель исследования Цяньцзян Син из Университета Майами.

    Система датчиков RAPID-MOCHA, установленная в 2004 году между Багамскими и Канарскими островами, показала снижение потока АМОЦ примерно на 90 тыс. кубических метров воды в секунду ежегодно. В результате с 2004 по 2023 год циркуляция ослабла почти на 10%. Дополнительные измерения у берегов США и Канады подтвердили эту тенденцию с высокой точностью.

    По мнению специалистов, причиной замедления является таяние ледникового щита Гренландии. Пресная вода разбавляет плотную соленую воду АМОЦ, из-за чего она медленнее опускается на дно. Ученые предупреждают, что остановка течений может привести к резкому похолоданию зим в Европе и нарушить режим муссонов в Азии и Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские ученые предсказали снижение скорости Антарктического циркумполярного течения на 20% к 2050 году.

    Ранее климатологи направили лидерам стран Северной Европы открытое письмо об угрозе коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

    Прошлым летом специалисты зафиксировали рекордную скорость охлаждения экваториальной части Атлантического океана.

    Комментарии (4)
    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Разработчик LazerBuzz: Лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    Комментарии (18)
    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США нарушили соглашение, перемирие нелогично

    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО

    Белый дом сообщил о планах США обсудить выход из НАТО

    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО
    @ IMAGO/Udo Herrmann/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие часы президент США проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, где рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Президент США намерен обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход страны из Североатлантического альянса, передает ТАСС. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, этот вопрос поднимется на встрече, которая пройдет в ближайшие часы.

    На брифинге для журналистов Ливитт заявила: «Президент обсуждал это. И, я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с генсеком Рютте».

    Она добавила, что по итогам встречи, которая состоится сегодня днем, возможно, появятся дополнительные заявления непосредственно от главы государства.

    Тема возможного выхода США из НАТО остается одной из самых острых в американской и мировой политике, поскольку решение Вашингтона может существенно повлиять на будущее альянса и безопасность в Европе. Белый дом ранее уже высказывал недовольство объемом расходов США на оборону внутри блока, что и стало одной из причин обсуждения столь радикального шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Комментарии (8)
    Главное
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной
    Глава «Роскосмоса» сообщил о планах просканировать Луну
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря
    Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев
    Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды