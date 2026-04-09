  Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Иран: Атаки Израиля на Ливан делают переговоры с США бессмысленными
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня

    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге может быть введен возрастной ценз для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – использовать их смогут только лица старше 16 лет.

    Об этом сообщил депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь, комментируя соответствующий законопроект, подготовленный в парламенте, передает «Московский комсомолец».

    Среди средств индивидуальной мобильности (СИМ) перечисляются электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства.

    Документ предусматривает не только повышение возрастного порога, но и обязательную государственную регистрацию каждого СИМ. Также предлагается запретить передвижение на таких устройствах по пешеходным дорожкам, если самокаты используются для предпринимательской деятельности. Это ограничение коснется, в первую очередь, курьеров.

    Курьеры будут обязаны проходить инструктажи по правилам дорожного движения, а их транспорт – соответствовать определенным техническим требованиям.

    Ранее власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

    В начале апреля власти Люберецкого городского округа приняли решение ввести запрет на прокат электросамокатов. В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова: Москва заинтересована в возобновлении участия Армении в ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона заинтересована в восстановлении полноценного участия Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями. Иного, как мы неоднократно подчеркивали, мы не видим», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что никаких других решений по членству Армении в ОДКБ не принималось, несмотря на многочисленные слухи и домыслы.

    Захарова отметила, что Россия рассчитывает на возвращение Армении к полноценной работе в структуре коллективной безопасности.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    РАЭК: Экономика Рунета показала рекордный рост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев подчеркнул, что экономика Рунета в 2024 году показала рекордные темпы роста: объем электронной коммерции составил 22,5 трлн рублей, а доля онлайн-продаж в рознице впервые превысила 20%.

    В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.

    Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.

    Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.

    Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.

    Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.

    В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

    В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Пашинян заявил о запланированной встрече с Путиным в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о встрече в июне и прокомментировал вопросы по железным дорогам.

    Пашинян заявил, что 1 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным была достигнута договоренность о проведении новых встреч, включая встречу на высоком уровне во второй половине июня. Пашинян подчеркнул, что встреча с Путиным прошла в формате рабочего обеда и дружеской беседы, без каких-либо закулисных переговоров, передает РИА «Новости».

    Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг возможной передачи концессии на армянские железные дороги другой стране. Он заявил, что Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной у Москвы. По его словам, на данном этапе все возможности для диалога с Россией открыты, и Армения не собирается предпринимать никаких действий вопреки интересам России.

    Пашинян допустил, что во время визита казахстанской делегации в Армению могут быть затронуты вопросы, связанные с коммуникациями, однако добавил, что любые решения будут приниматься открыто. Ранее он высказывал мнение, что страной, которая могла бы получить право концессионного управления армянскими железными дорогами, может стать Казахстан, ОАЭ или Катар, если они поддерживают дружественные отношения с Россией и Арменией.

    Пашинян отметил, что армяно-российские отношения сейчас проходят через этап конструктивной трансформации и он оценивает этот процесс положительно.

    Премьер подчеркнул, что Армения будет придерживаться принципа дружественного диалога и не собирается выходить за его рамки в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, такой подход позволит сохранить стабильность и предсказуемость двустороннего взаимодействия.

    Министр транспорта России Андрей Никитин ранее отмечал, что Россия не планирует передавать концессию по железным дорогам другим странам, и официальные переговоры по этому вопросу с Арменией не велись. С 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЮКЖД сроком на 30 лет с возможностью продления на 10 лет.

    Ранее Пашинян предложил Москве продать концессию на управление местными железными дорогами третьей стороне.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.



    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о поиске Россией взаимовыгодных отношений с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия стремится к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами, включая европейские, несмотря на отсутствие контактов, заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых, взаимоуважительных и взаимовыгодных отношениях со всеми странами, в том числе с государствами Европы, заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время европейские страны полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, что вызывает сожаление у российской стороны.

    Песков также прокомментировал заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который выразил обеспокоенность возможной войной с Россией. По словам пресс-секретаря, Россия не представляет угрозы ни для одной страны, если та не планирует становиться центром антироссийской деятельности, не намерена уничтожать русскоязычное население и не собирается подрывать безопасность Российской Федерации.

    Песков отдельно подчеркнул, что политика России строится на принципах уважения суверенитета других государств и поиске баланса интересов, а негативная риторика западных стран не способствует развитию диалога.

    Начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал армию готовиться к возможному военному столкновению.

    Начальник генштаба Франции Фабьен Мандон заявил о необходимости срочного укрепления военно-морских сил страны.

    Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    Комментарии (2)
    9 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Telega объяснила исчезновение из российского App Store

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приложение Telega могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    «В последние недели, после введения списков ожидания на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения», – пояснили в сервисе, передает РИА «Новости».

    Разработчики рассказали, что уже получили запрос от Apple и работают над возобновлением работы приложения.

    Telega – это альтернативный клиент для Telegram, созданный на базе открытого кода. Приложение поддерживает весь основной функционал мессенджера.

    Напомним, приложение Telega исчезло из российского магазина App Store.

    Ранее Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона обратилась к России с просьбой рассмотреть возможность как можно скорее возобновить работу по проекту атомной электростанции «Бушер», сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Этот проект остается нашим. Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу, и мы морально к этому готовы», – заявил Лихачев, передают «Вести».

    По его словам, несмотря на моральную готовность российской стороны, пока объективные обстоятельства не позволяют приступить к полноценному возобновлению деятельности.

    Лихачев отметил, что сам факт такого обращения иранской стороны вселяет определенный оптимизм в перспективы сотрудничества. Он подчеркнул, что проект «Бушер» по-прежнему находится в сфере ответственности Росатома.

    На данный момент на АЭС «Бушер» в Иране остаются работать порядка 128 специалистов из России. Лихачев сообщил, что планируется новая волна эвакуации сотрудников.

    Во вторник из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля. Лихачев заявлял, что вероятность инцидента ядерного характера на станции увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к человеческой жертве.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Комментарии (0)
