Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

Tекст: Валерия Городецкая

«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

