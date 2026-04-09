Стало известно о риске банкротства Великолукского мясокомбината

«Коммерсантъ»: Юрфирма потребовала признать Великолукский мясокомбинат банкротом

Tекст: Елизавета Шишкова

Основанием для обращения в суд стало решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о необходимости погашения задолженности на сумму 258,5 млн рублей, передает «Коммерсантъ».

В заявлении компании говорится, что ее действия обусловлены наличием непогашенной задолженности на основании решения Арбитражного суда.

Генеральный директор мясокомбината Ольга Кузьмина заявила изданию, что в деле используются двусмысленные трактовки условий соглашения, которые противоречат воле сторон договора. По ее словам, «Армалекс» получил право требования долгов через посредников незаконно, а объявление о банкротстве – попытка оказать давление на предприятие перед рассмотрением дела в кассационной инстанции.

В «Армалекс» настаивают, что спор носит исключительно коммерческий характер и ведется в рамках правового поля.

Великолукский мясокомбинат – крупный агропромышленный холдинг с активами в Псковской области, бенефициаром которого, согласно открытым данным за 2015 год, был Владимир Подвальный. В 2024 году выручка компании составила 55,95 млрд рублей, но чистая прибыль снизилась до 2,28 млрд рублей, а совокупный долг достиг 50,52 млрд рублей. В конце 2024 года предприятие закрыло свою розничную сеть и позже выставило на продажу колесо обозрения из парка «Диво-остров».

Суд уже удовлетворил ходатайство комбината о передаче дела в кассацию, поэтому до завершения разбирательств о банкротстве речи идти не может как минимум до 11 июня, когда будет рассмотрена жалоба. Это подтвердила младший партнер юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров отметил, что мясопереработчики работают в условиях высокой чувствительности к долгам и ликвидности. Себестоимость продукции растет быстрее, чем цена реализации, что связано с удорожанием сырья и издержек на энергоносители, персонал и комплектующие.

