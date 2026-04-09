Semafor: США готовят продление послаблений на нефть из России

Tекст: Вера Басилая

США рассматривают вариант продлить ослабление санкций в отношении российской нефти уже на этой неделе, сообщают «Вести» со ссылкой на Semafor.

По данным источников издания, в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение, а в дальнейшем аналогичные шаги не исключаются и для поставок нефти из Ирана.

В публикации уточняется, что вопрос обсуждается в администрации президента США. Переговоры ведутся на фоне повышения стоимости топлива в США и продолжающихся консультаций по ситуации на Ближнем Востоке.

Semafor отмечает, что рассматриваемые меры могут означать корректировку санкционной политики Вашингтона, где ограничения все чаще используются для регулирования мирового рынка.

Вашингтон объявил о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для российской нефти.

Президент США пообещал восстановить антироссийские ограничения после стабилизации цен на энергоресурсы.

В Кремле назвали действия американской стороны попыткой повлиять на мировой энергетический рынок.