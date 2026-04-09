  • Новость часаИран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    9 апреля 2026, 14:15 • Новости дня

    Semafor: США готовят продление послаблений на нефть из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон обсуждает возможность сохранить смягченные ограничения на российскую нефть на фоне роста топливных цен и переговоров по Ближнему Востоку, сообщает портал Semafor.

    США рассматривают вариант продлить ослабление санкций в отношении российской нефти уже на этой неделе, сообщают «Вести» со ссылкой на Semafor.

    По данным источников издания, в ближайшие дни может быть принято соответствующее решение, а в дальнейшем аналогичные шаги не исключаются и для поставок нефти из Ирана.

    В публикации уточняется, что вопрос обсуждается в администрации президента США. Переговоры ведутся на фоне повышения стоимости топлива в США и продолжающихся консультаций по ситуации на Ближнем Востоке.

    Semafor отмечает, что рассматриваемые меры могут означать корректировку санкционной политики Вашингтона, где ограничения все чаще используются для регулирования мирового рынка.

    Вашингтон объявил о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для российской нефти.

    Президент США  пообещал восстановить антироссийские ограничения после стабилизации цен на энергоресурсы.

    В Кремле назвали действия американской стороны попыткой повлиять на мировой энергетический рынок.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    Комментарии (13)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил власти Украины в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп подверг критике публикации крупных СМИ, обвинив их в распространении ложного плана по переговорам с Ираном.

    Президент США заявил, что издания The New York Times и CNN опубликовали «полностью фальшивый» план из десяти пунктов по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

    «Провалившаяся газета New York Times и фейковый телеканал CNN опубликовали совершенно фальшивый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были выдуманы», – написал он.

    Трамп также назвал эти американские СМИ «злыми неудачниками».

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Вашингтон отклонил первоначальный десяти-пунктный план Ирана для переговоров как несерьезный.

    По данным NYT, США предложили Ирану свой мирный план, который состоит из 15 пунктов.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    Комментарии (4)
    8 апреля 2026, 05:28 • Новости дня
    Небензя: США не получат извинений России за вето по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона не собирается извиняться перед американской за проект вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    «Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», – обратился Небензя к постпреду США Майку Уолтцу, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он обратился к американскому коллеге на английском языке.

    До этого Небензя пояснял, что Москва наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    После этого США дали согласие на перемирие с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи указывал, что безопасный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин призвал защитить россиян от ценового шока на мировом энергорынке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить переноса ценового шока на мировом энергорынке на российских потребителей.

    Ценовой шок на мировом энергорынке не должен отразиться на российских потребителях, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

    «Главным приоритетом для нас остается защита внутреннего рынка, нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей», – заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса.

    Премьер-министр также обратил внимание на влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику. По его словам, последствия обострения ситуации выходят далеко за пределы одной только энергетической отрасли. В частности, уже остановлено около 40% мирового экспорта карбамида – важного удобрения, а цены на отдельных рынках подскочили более чем в полтора раза.

    Мишустин сообщил, что примерно 10% жидких углеводородов выбыло с мирового рынка из-за блокировки одного из важнейших транспортных коридоров в Персидском заливе. Это существенно повлияло на глобальный баланс поставок энергоносителей.

    Он также добавил, что на Ближний Восток приходится около половины мировых поставок серы, что дополнительно усиливает риски для международной торговли и сельского хозяйства.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что глобальный скачок цен на энергоносители не повлияет на стоимость отечественной продуктовой линейки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости роста цен на топливо в России из-за боевых действий на Ближнем Востоке и изменений мировой конъюнктуры.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии

    Орбан: Венгрия готова принять саммит России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Он напомнил, что ранее президент США предлагал провести мирный саммит в Будапеште, и Венгрия согласилась принять такое мероприятие, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Будапешт обсуждал с президентами США и России условия проведения встречи вплоть до деталей технической подготовки. Он заверил, что если обе страны сочтут нужным провести мирный саммит, Венгрия будет рада снова предоставить свою столицу для переговоров.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном отметил, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. «Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе», – заявил он.

    Вэнс добавил, что по его мнению, американский лидер и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер, используя дипломатические методы и диалог с обеими сторонами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела более чем на 6%

    Tекст: Антон Антонов

    Цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась до 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года падала на 6,17%. Позднее темпы снижения замедлились до 5,48% (103,75 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg указывало, что стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, приблизилась к отметке 116 долларов за баррель впервые за 13 лет.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Дмитриев отметил умение ЕС и Британии скрывать свой антитрампизм

    Tекст: Катерина Туманова

    ЕС и Британия долго держались, скрывая истинную антитрампистскую позицию ради украинской поддержки и преференций, что невозможно не восхититься, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания отчаянно скрывали, насколько они на самом деле настроены против [президента США Дональда] Трампа, так долго, как только могли, чтобы продолжать получать преференции и поддержку для Украины», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев продублировал свой пост от 22 января 2024 года с рейтингом американских политиков в ЕС/Британии, подписав «Это земля Байдена и Камалы».

    «В этом графике за 2024 год есть много различий между Камалой и Трампом. Предпочтения избирателей по странам. На противоположных сторонах спектра: в Дании было 96% сторонников Камалы, 4% – Трампа; в России было 22% сторонников Камалы, 78% – Трампа», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС. Против президентства Дональда Трампа восстал самый сложный враг –  Верховный суд США.


    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков заявил о росте мирового спроса на энергоресурсы России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ведет переговоры по экспорту энергоносителей, чтобы наилучшим образом учитывать интересы Москвы,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия ведет переговоры о поставках энергоносителей за рубеж с учетом собственных интересов, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что обсуждения организованы так, чтобы максимально соответствовать стратегическим задачам Москвы. По его словам, Россия активно формирует экспортную политику на фоне изменений на мировом рынке.

    «Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений», – заявил Песков.

    Он добавил, что интерес к российским поставкам сохраняется несмотря на внешнеполитическую обстановку и трансформации мировой энергетической системы.

    По мнению представителя Кремля, мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день. Он считает, что рынки и конъюнктура в области энергетики кардинально изменились, что напрямую влияет на подход России к экспорту энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» сообщил о высоком спросе на российскую нефть и возможном дефиците ее на рынке.

    Песков заявил о возможности полной переориентации экспорта российских энергоресурсов на новые растущие рынки при соблюдении собственной выгоды.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия увеличила импорт хмеля из США до 15-летнего максимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале 2026 года увеличила импорт хмельного экстракта из США, который используется в том числе для изготовления пива, до максимальной за 15 лет суммы – более 800 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    Россия существенно нарастила закупки хмельного экстракта из США, сообщает РИА «Новости». В феврале 2026 года в страну было ввезено экстракта на сумму 819,3 тыс. долларов, что стало рекордом с июня 2011 года, когда объем закупок достигал 968,1 тыс. долларов.

    В феврале прошлого года поставок данного сырья из США не фиксировалось. За указанный период Россия заняла седьмое место среди всех покупателей американского хмельного экстракта, заняв 5,5% в общем объеме экспорта из США.

    Лидерами по закупкам стали Мексика, Бельгия и Бразилия, их доля составила 18,4%, 12,7% и 8,6% соответственно. Хмельный экстракт широко используется для производства пива и других напитков.

    Ранее США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Россия высоко ценит миротворческие усилия США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко оценивает миротворческие усилия США в процессе урегулирования ситуации на Украине,

    По словам Пескова, Россия высоко оценивает миротворческие инициативы США в вопросе урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента  подчеркнул, что Москва по-прежнему ценит вклад американских переговорщиков и лично президента США в переговорный процесс.

    Песков также выразил надежду, что в ближайшее время у представителей США появится больше возможностей принимать участие в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу.

    По его словам, Россия рассчитывает на активное взаимодействие в многостороннем формате для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Дмитрий Песков заявил о признательности Москвы американским переговорщикам за их усилия по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
