Задержанные у дома мэра Нью-Йорка планировали убить бомбой 60 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержанные у дома мэра Нью-Йорка планировали с помощью самодельной бомбы убить до 60 человек, передает РИА «Новости».

Как следует из судебного документа, с которым ознакомилось издание, двое жителей пригородов Филадельфии – 18-летний Эмир Балат и 19-летний Ибрагим Каюми – признались, что вдохновлялись идеологией запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Балат, по данным следствия, заявил: «Я рассчитал это, и оно должно убить от восьми до 16 человек, или от 30 до 60, если место будет полно людей». Эти слова зафиксированы на видеорегистраторе, приобщенном к делу.

Обвинительное заключение содержит восемь пунктов, включая сговор с целью применения оружия массового поражения и предоставление материальной поддержки террористам. В ходе расследования агенты ФБР провели обыски и уничтожили взрывчатку на складе в городе Лэнгхорн.

По данным полиции, Балат 7 марта во время столкновений у резиденции мэра Нью-Йорка бросил в толпу две бомбы с поражающими элементами, одна из которых летела в сторону полицейских. Однако устройства не сработали, и злоумышленники были оперативно задержаны. Министерство юстиции США намерено добиваться для них пожизненного заключения.

