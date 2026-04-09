Telega объяснила исчезновение из российского App Store

Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

Tекст: Валерия Городецкая

Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.