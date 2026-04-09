Ученый сообщил о риске столкновения астероидов с Землей через 110 лет

Ученый Эйсмонт: Астероиды Бенну и Рюгу могут столкнуться с Землей через 110 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Эйсмонт рассказал о современных угрозах, связанных с астероидами и кометами, а также сообщил о новых технологиях, которые призваны защитить Землю от возможных катастроф. По его словам, наибольшую тревогу сегодня вызывают астероиды Бенну и Рюгу. «Таких всего два сейчас. Это Бенну и Рюгу. Они могут попасть в Землю примерно через 110 лет», – сказал специалист, передает Пятый канал.

Важным прецедентом стало открытие астероида Апофис в 2004 году, когда расчеты показали вероятность столкновения 5%. Масса Апофиса составляет около 50 млн тонн, а возможные разрушения при падении были бы сопоставимы с сотнями ядерных бомб. Благодаря международному сотрудничеству и расширению системы наблюдений удалось уточнить траекторию и выяснить, что в 2029 году Апофис пролетит всего в 30 тыс. км от Земли, не представляя непосредственной угрозы, хотя и может повредить спутники.

Сегодня ученым известно более 35 тыс. околоземных астероидов, однако реальные риски исходят в основном от тех объектов, которые пока не обнаружены – их может быть около 100 тыс. Эйсмонт подчеркивает, что «основную опасность несут те, которые мы еще не открыли». Для повышения безопасности была создана глобальная система мониторинга, а в 2022 году США реализовали эксперимент DART, успешно проверив возможность изменения траектории небольшого астероида с помощью космического аппарата.

Однако методика с прямым ударом не подходит для крупных небесных тел, подобных Апофису. В таких случаях специалисты предлагают использовать гравитационные маневры с привлечением других небольших астероидов. Главное – вовремя обнаружить опасный объект, как минимум за два года до возможного столкновения. В качестве примера Эйсмонт приводит случай с астероидом 2024 VR4, когда ученые прорабатывали экстренные сценарии, вплоть до использования российского аппарата «Спектр-РГ» для предотвращения столкновения.

Еще одной угрозой остаются кометы. Комета Борисова, обнаруженная в 2019 году, из-за размера ядра до 10 км могла бы привести к катастрофе, сравнимой с вымиранием динозавров 65 млн лет назад. Эйсмонт считает, что через 10 лет человечество уже будет обладать технологиями для отклонения даже столь крупных объектов.

Кроме астероидной опасности, обсуждаются и другие космические угрозы, включая возможную инверсию магнитного поля Земли. По словам эксперта, до этого события может пройти около тысячи лет, однако ученые уже сейчас готовятся к подобным вызовам. В России для популяризации космических исследований проводится ежегодная «Неделя космоса», приуроченная к полету Юрия Гагарина.

Ранее команда экспертов Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC), а также университетов Хоккайдо, Кейо и Кюсю сообщила, что образцы, доставленные с астероида Рюгу, содержат все пять нуклеиновых оснований, необходимых для создания ДНК и РНК.