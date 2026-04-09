    9 апреля 2026, 13:45 • Новости дня

    Глава EDA заявил о необходимости снизить военную зависимость ЕС от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюзу необходимо преодолеть сохраняющуюся «значительную» военную зависимость от США и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, заявил директор Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк.

    Денк заявил, что Евросоюзу необходимо преодолеть значительную военную зависимость от Соединенных Штатов и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, передает РИА «Новости».

    По его словам, военная зависимость от США по-прежнему сохраняется и остается существенной, что требует изменения текущей ситуации.

    Денк отметил, что преодолеть эту зависимость можно за счет совместных закупок вооружений на европейских рынках. Он подчеркнул, что Европе требуется взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности, уделяя особое внимание расширению сотрудничества между странами Евросоюза и их партнерами.

    По мнению главы EDA, для достижения этих целей Евросоюзу необходимы более сильные вооруженные силы, устойчивая промышленная база и глубокая кооперация между странами в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил сократить зависимость Евросоюза от американских вооружений.

    Лидеры стран ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро.

    Белый дом обозначил приоритет самостоятельного решения европейскими странами оборонных задач.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    @ Content Curation/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    Комментарии (4)
    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    Комментарии (17)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 11:29 • Новости дня
    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.

    «Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.

    В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.

    Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.

    СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.

    Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.

    Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    Комментарии (23)
    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    Комментарии (4)
    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    Комментарии (13)
    7 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    В Литве начат перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Шяуляй начались работы по эксгумации захоронений времен Великой Отечественной войны, уже выкопаны останки 26 советских бойцов, сообщает LRT.

    По данным LRT, работы по эксгумации советских солдат в литовском городе Шяуляй стартовали у собора Святых Петра и Павла, передает RT. Как рассказал глава эксгумационной группы Рокас Краняускас, сегодня были подняты останки 26 человек.

    По его словам, специалисты рассчитывают завершить работы уже на следующей неделе, если удастся сохранить интенсивный темп. После завершения эксгумации останки планируется перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай.

    В европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронений воинов в Эстонии.

    Комментарии (6)
    6 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

    Фицо сообщил, что сначала примет участие в торжественных мероприятиях на мемориале Славин в Братиславе, затем отправится в Германию, чтобы посетить концентрационный лагерь Дахау, а после этого прибудет в Москву на 9 мая. В июне он также планирует поехать в Нормандию, чтобы отметить важность открытия Второго фронта, передает РИА «Новости».

    «Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена», – заявил Фицо в своем обращении.

    В мае 2025 года премьер Словакии уже принимал участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Посол России в Словакии Сергей Андреев ранее заявил, что Москва готова принять Фицо на мероприятия девятого мая.

    Российская сторона подтвердила готовность принять премьера Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил власти Украины в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Politico: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Новый опрос показал, что жители шести крупнейших стран Евросоюза чаще считают Соединенные Штаты угрозой, чем Китай, сообщает Politico.

    Около 36% опрошенных европейцев назвали Соединенные Штаты угрозой, тогда как Китай вызывает беспокойство лишь у 29% респондентов, передает Politico. Лишь 12% участников исследования считают Америку близким союзником. Наиболее негативно настроены жители Испании: там 51% населения видит в Вашингтоне опасность для Европы.

    В Италии показатель недоверия к США составил 46%, в Бельгии – 42%, во Франции – 37%, а в Германии – 30%. Исключением стала Польша, где только 13% опрошенных считают Америку риском. При этом Россия остается главным противником для большинства: 70% европейцев воспринимают ее как угрозу.

    Опрос также выявил противоречия в вопросах безопасности. Свыше 70% респондентов готовы поддержать отправку национальных армий на защиту союзников по НАТО или ЕС. Однако готовность воевать лично выразили лишь 19% участников. «Взять в руки оружие и сражаться», – так ответили немногие, предпочитая нестроевые роли или помощь без прямого участия.

    Большинство европейцев (86%) выступают за укрепление собственной обороны, а 69% поддерживают создание общей армии ЕС. Тем не менее мнения о расходах разделились.

    В отношении поддержки Украины мнения также разошлись: 34% считают помощь ЕС недостаточной, 31% – достаточной, 30% – избыточной. В Германии 45% считают, что поддержки мало, в Италии 42% – что слишком много. Поддержка коллективной обороны НАТО осталась высокой во всех странах. В Германии три четверти поддержали возвращение призыва или обязательной гражданской службы, но власти предпочли стимулировать добровольный набор.

    Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за новой войны рейтинг президента США рухнул.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о заметном росте интереса к ядерному оружию среди европейских столиц в последние недели.

    Москва фиксирует резкий рост интереса стран Евросоюза к вопросу получения ядерного оружия, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в понедельник.

    Захарова подчеркнула: «Мы отмечаем взрывной сплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, «скорейшее ядерное разоружение».

    По ее словам, сейчас европейские политики регулярно делают заявления о том, что было бы выгодно получить такие вооружения или, как минимум, разместиться под еще одним ядерным зонтиком.

    Дипломат также отметила, что подобные заявления звучат почти ежедневно и указывают на рост обеспокоенности в европейских государствах по вопросам безопасности. Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием этой риторики и оценивает возможные последствия для международной стабильности.

    СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Президент Польши потребовал немедленно обжаловать сделку ЕС с МЕРКОСУР

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Польши Кароль Навроцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска срочно обратиться в суд ЕС против временного применения соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

    Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от премьер-министра Дональда Туска немедленно подать жалобу на временное применение торгового соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    По словам Навроцкого, реализация соглашения может нанести необратимый ущерб польской аграрной экономике, и Варшава не должна оставаться пассивной в этой ситуации.

    В своем письме президент подчеркнул, что Совет Евросоюза утвердил временное применение элементов соглашения с МЕРКОСУР 9 января 2026 года, что, по мнению Навроцкого, резко ударит по основам сельского хозяйства Польши.

    Он отметил, что Европейский парламент не подавал официальную жалобу в суд ЕС, а лишь запросил мнение суда, что не мешает временно применять соглашение с мая 2026 года.

    Навроцкий выразил беспокойство по поводу заявления Туска о нежелании направлять жалобу в суд ЕС, назвав аргументы премьера ошибочными. Он настаивает на немедленном обращении в суд с требованием прекратить действие соглашения.

    «Это вопрос ответственности за государство и его граждан», – подчеркнул президент, призвав премьер-министра действовать решительно для защиты польских фермеров.

    В письме Навроцкий даже приложил готовый проект жалобы для правительства. «Если это трудно сделать вашим чиновникам, я посылаю вам готовую версию такого заявления», – отметил президент Польши.

    В 2024 году на фоне обсуждения соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР по странам Евросоюза прокатилась волна протестов фермеров. Они опасаются, что европейский рынок будет переполнен дешевым продовольствием из стран с более низкими санитарными и экологическими требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле с отменой пошлин на ряд австралийских товаров. Еврокомиссия ввела в действие торговое соглашение с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР. Торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    Комментарии (4)
    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о продолжении работы над запретом нефти из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия продолжает разрабатывать меры для запрета поставок российской нефти в страны ЕС, при этом сроки публикации инициативы пока не определены, заявила представитель ЕС Ана Кайза Итконен.

    Итконен на брифинге заявила, что работа над законом о запрете российской нефти продолжается. Однако, несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сроков представления инициативы пока нет, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, Еврокомиссия намерена полностью вывести российские энергоносители с европейского рынка и поэтапно сокращает энергетическую зависимость от России.

    Она подчеркнула: «На данном этапе я не могу назвать конкретные сроки, в частности в отношении поэтапного отказа от российской нефти. Работа продолжается, и внутри комиссии по этому вопросу уже принято политическое обязательство».

    Параллельно Еврокомиссия продолжает подготовку к отказу от российского газа к 2027 году.

    Ранее издание L'AntiDiplomatico сообщало, что Евросоюз отказался рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что апогеем европейской кампании с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России».

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 15:23 • Новости дня
    В Еврокомиссии заявили о затяжном энергетическом кризисе из-за Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, не завершится в ближайшее время и отразится на ценах на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Она отметила, что Евросоюз не должен питать иллюзий относительно краткосрочности сложившейся ситуации, поскольку влияние на стоимость энергоносителей окажется долгосрочным, передает РИА «Новости».

    По словам Итконен, через Ормузский пролив поступает примерно 8,5% поставок сжиженного природного газа, 7% нефти и около 40% авиационного топлива, необходимых для ЕС.

    Она подчеркнула: «Это, очевидно, очень-очень важная узкая точка, и блокировка уже оказала влияние – мы видели, какое влияние она оказала. И сейчас, очевидно, я не в положении спекулировать о том, что произойдет, как быстро это может повлиять, но то, что мы уже можем предвидеть, – это то, что этот кризис не будет краткосрочным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена нефти марки Brent снизилась на 15% на фоне договоренности о перемирии между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО, а также разногласия с США.

    Ранее Дмитриев сообщил, что катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным.

    Комментарии (0)
