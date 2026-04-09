Глава EDA Денк заявил о необходимости снизить военную зависимость ЕС от США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Денк заявил, что Евросоюзу необходимо преодолеть значительную военную зависимость от Соединенных Штатов и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, передает РИА «Новости».

По его словам, военная зависимость от США по-прежнему сохраняется и остается существенной, что требует изменения текущей ситуации.

Денк отметил, что преодолеть эту зависимость можно за счет совместных закупок вооружений на европейских рынках. Он подчеркнул, что Европе требуется взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности, уделяя особое внимание расширению сотрудничества между странами Евросоюза и их партнерами.

По мнению главы EDA, для достижения этих целей Евросоюзу необходимы более сильные вооруженные силы, устойчивая промышленная база и глубокая кооперация между странами в оборонной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил сократить зависимость Евросоюза от американских вооружений.

Лидеры стран ЕС согласовали план по увеличению расходов на оборону до 800 млрд евро.

Белый дом обозначил приоритет самостоятельного решения европейскими странами оборонных задач.