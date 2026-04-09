В Роскосмосе сообщили о планах создать ядерный ракетный двигатель

Роскосмос и Курчатовский институт сообщили о планах разработать ядерный двигатель

Tекст: Мария Иванова

«Роскосмос» совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» намерены провести исследования по разработке ядерного ракетного двигателя. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой, передает РИА «Новости».

«Есть у нас один проект, который мы совместно с Курчатовским институтом сейчас и с организациями госкорпорации «Росатом» планируем к реализации – исследования по ядерному ракетному двигателю», – сказал Кутовой на конференции Российского космического форума.

Значимое для отрасли заявление прозвучало на фоне Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля.

Напомним, Роскосмос и Курчатовский институт год назад подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития ядерной космической программы.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов. Президент России поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.