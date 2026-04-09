Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых, взаимоуважительных и взаимовыгодных отношениях со всеми странами, в том числе с государствами Европы, заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время европейские страны полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, что вызывает сожаление у российской стороны.

Песков также прокомментировал заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который выразил обеспокоенность возможной войной с Россией. По словам пресс-секретаря, Россия не представляет угрозы ни для одной страны, если та не планирует становиться центром антироссийской деятельности, не намерена уничтожать русскоязычное население и не собирается подрывать безопасность Российской Федерации.

Песков отдельно подчеркнул, что политика России строится на принципах уважения суверенитета других государств и поиске баланса интересов, а негативная риторика западных стран не способствует развитию диалога.

