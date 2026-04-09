Захарова заявила о космосе как поле идеологического противостояния

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова, выступая в проекте Радио Sputnik и ON Медиа «Первые среди звезд», рассказала о политико-дипломатическом значении космической гонки, передает РИА «Новости».

Она озвучила эпизод подкаста «Космос и идеология», где отметила, что космос стал одновременно ареной конфликта и механизмом для его смягчения между СССР и США во время Холодной войны.

По словам Захаровой, космос был универсальным языком, на котором сверхдержавы учились признавать взаимную уязвимость и общую ответственность. Она подчеркнула, что противостояние имело не только политический, но и идеологический аспект: каждая страна создавала собственную систему смыслов и образов.

Захарова указала, что советская космическая пропаганда была глубоко интегрирована в общественную жизнь и поддерживала идеологическое единство общества. Американская модель, по ее мнению, отличалась фрагментарностью и большей связью с рыночными, научными и государственными символами. Для СССР космос стал способом объяснить населению национальную идентичность и направление развития страны.

