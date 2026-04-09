Песков: Готовятся контакты Путина и президента Индонезии Субианто

Ведется подготовка переговоров, Кремль проинформирует, когда они начнутся, сказал Песков, передает РИА «Новости».
В прошлом году Субианто сообщал о значительном прогрессе в торговых и технических отношениях между Россией и Индонезией.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о решении указывать на улицах региона их прежние исторические названия наряду с новыми, сообщается на сайте Кремля.
Воскресенский уточнил, что речь не идет о переименовании улиц, а о размещении справочной информации для жителей и гостей региона. По его словам, на табличках с актуальным названием улицы также будет указываться ее историческое наименование, чтобы сохранить память о прошлом.
Путин, выслушав инициативу, назвал ее «хорошей идеей» и выразил поддержку такому подходу к информированию граждан.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.
По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».
Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.
В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.
«Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.
Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.
«Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.
Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.
«Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.
В результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.
Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.
По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».
Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.
В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.
Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.
Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.
Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.
По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.
В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.
«Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.
Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».
Путин заявил о необходимости создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан, передает ТАСС.
«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», – сказал он.
В ходе совещания Путин подчеркнул, что возглавит новую комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Песков назвал диалог Путина и Жириновского содержательным и интересным для обоих
Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский вели очень содержательный диалог, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для членов ЛДПР, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.
Песков отдельно отметил, что для Кремля главными являются отношения, которые сложились между Жириновским и Путиным. Пресс-секретарь добавил: «Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих».
Песков рассказал, что в Кремле чтят память Жириновского, а многие его заявления сейчас изучаются по всей стране. Он отметил, что некоторые из них оказались пророческими, в частности анализ ситуации на Ближнем Востоке.
Песков также поделился личными воспоминаниями о Жириновском, назвав его талант как политика и востоковеда трудно переоценимым. Он подчеркнул, что Жириновский безупречно разбирался в международной политике и много сотрудничал с ним по развитию Института стран Азии и Африки.
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году государственных мероприятий к 80-летию Владимира Жириновского.
Ранее Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем и отличался высокой эрудицией и подготовленностью.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о планах открыть в центре Москвы музей Жириновского и провести в его честь масштабные мероприятия по всей стране.
Политолог Данилин: Преодолеть последствия паводка в Дагестане поможет опыт Керчи и Оренбурга
«В России политика государства человекоцентрична – это не только записано в Конституции, но и имеет практическое воплощение», – отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
«И в этом смысле данные президентом Владимиром Путиным на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане поручения очень показательны, – считает спикер. – Глава государства дал понять: причины очевидны – это рекордные по интенсивности за всю историю наблюдений дожди. Рухнула дамба, необходимо отселять людей, которые потеряли все имущество, нажитое долгими годами. Для Дагестана дом и хозяйство – вообще особая тема. И государство должно уделить этим людям особое внимание – они сейчас в состоянии шока».
В этой связи Данилин отметил важность создания специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которая объединит федеральные ведомства, региональные администрации и муниципалитеты.
«Комиссии федерального уровня – это всегда приоритетное внимание и реализация самых современных средств для разрешения сложившейся ситуации, – поясняет он. – Поэтому нет сомнений: будет сделан максимум возможного». Опыт чрезвычайных ситуаций в Керчи и паводков в Оренбурге, напоминает эксперт, доказал эффективность такой модели координации – она позволяет слаженно действовать спасателям, чиновникам и волонтерам.
Что касается восстановления инфраструктуры и компенсационных выплат, то, по мнению Данилина, после того как глава государства дал свои поручения, проблем с выплатами ожидать не стоит. «Но при этом необходимо обеспечить контроль над процессом, – добавляет политолог. – Это очень важно, чтобы люди не остались недовольными в этой действительно сложной и болезненной ситуации».
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан.
Глава государства напомнил, что 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. «С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть, и погибшие есть», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что эту ситуацию «надо постоянно держать» на контроле. По его словам, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку.
«Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь. И, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – пояснил глава государства.
Путин также поручил правительству России в вторник выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Паводок затронул города Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск и Буйнакск, а также более 10 районов республики. В Махачкале фиксировались случаи обрушения зданий. По состоянию на вторник, число пострадавших превысило 6200 человек. Подтверждена гибель шести человек.
Путин поздравил То Лама с избранием президентом Вьетнама
Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Вьетнама То Ламу, сообщается на сайте Кремля.
В послании Путин отметил, что решение Национального собрания Вьетнама избрать То Лама главой государства свидетельствует о высоком политическом авторитете и широкой поддержке его курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, а также защиту законных интересов Вьетнама на мировой арене.
Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность То Лама на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – отметил Путин.
Президент России также пожелал То Ламу новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама новым президентом страны.
Секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Ле Минь Хунг стал новым премьер-министром страны по итогам голосования в парламенте.
Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.
Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.
С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.
До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.
С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max.
Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США или на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.
Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.
Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.
После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.
Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил о значительном росте собственных доходов бюджета региона за последние семь лет. По его словам, этот показатель увеличился в 2,7 раза, а общие доходы бюджета выросли в два раза. Воскресенский отметил, что благодаря этому регион стал меньше зависеть от дотаций, хотя по-прежнему остается дотационным, сообщается на сайте Кремля.
Глава региона также рассказал, что ивановские предприниматели заняли третье место в России по объему онлайн-продаж, уступив только Москве и Петербургу.
«Наши предприниматели… уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле. Они в стране третьи после Москвы и Петербурга по объему продаж онлайн», – сообщил Воскресенский.
Еще одним важным достижением губернатор назвал капитальный ремонт детских садов.
«Дополнительные доходы мы, безусловно, направляем на решение важных для людей вопросов ремонта детских садов. Вот мы первые 200 детских садов уже отремонтировали, это почти 2/3 всех детских садов», – подчеркнул глава региона.
Он добавил, что работа по ремонту детских садов продолжается и в дальнейшем.
По словам Пескова, «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам и проблемам, которые складываются в Дагестане в связи с аномальными погодными явлениями, в связи с паводками, ливнями, затоплениями и так далее. Сегодня президент созовет большое совещание».
В совещании примут участие расширенный круг представителей федеральных и региональных властей. Среди них руководитель администрации президента Антон Вайно, главы ряда министерств, а также представители Дагестана: глава региона Сергей Меликов, руководители районов и городов, пострадавших от стихии. Все внимание будет уделено ликвидации последствий и координации помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что материальная поддержка положена 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.
