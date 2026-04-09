В Геленджике и Сочи ограничили работу аэропортов

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов, указало ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля Росавиация устанавливала ограничения более чем в 10 аэропортах.
Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».
Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.
По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.
Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.
После официальной части переговоров лидеры провели дополнительную беседу без прессы, сообщает армянская газета Hraparak, пишет Lenta.ru.
«После [публичной] встречи [в Кремле] Владимира Путина и Никола Пашиняна (...) по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», – сообщают журналисты.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на встрече лидеров двух стран обсуждались темы, связанные с будущими выборами в Армении. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.
При этом, как рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, Пашинян удостоился холодного приема в Москве. По его оценкам, визит для премьера Армении «был очень тяжелым».
МВД Кувейта: Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.
«Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.
Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов», – приводит заявление министерства агентство.
На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.
NYT назвала британца Адама Бэка возможным создателем биткоина
Расследование журналиста Джона Керрейру выявило цепочку косвенных улик, указывающих на возможную связь между британским криптографом Адамом Бэком и Сатоши Накамото, под чьим псевдонимом был опубликован алгоритм биткоина, пишет New York Times. В материале отмечается, что Бэк в 1997 году разработал систему Hashcash, которая легла в основу технологии майнинга, используемой в биткоине.
Журналист отметил совпадения в идеях, терминах и подходах, а также пересечения в профессиональных кругах. «Создатель биткоина скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото в течение 17 лет. Однако цепочка улик, запрятанных глубоко в криптовалютной истории, привела к 55-летнему программисту по имени Адам Бэк», – говорится в публикации NYT.
Сам Адам Бэк публично опроверг эти предположения в соцсети X, подчеркнув, что не имеет отношения к авторству биткоина и не знает, кто такой Сатоши Накамото.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рынок криптовалют просел после сообщений об ударах по иранскому месторождению «Южный Парс».
В среду утром стоимость биткоина растет более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.
Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.
По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.
Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.
В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.
Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.
Вэнс заявил о намерении США потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов
Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».
Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.
«Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.
Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.
Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.
Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.
Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.
Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.
Press TV: США и Израиль нарушили перемирие и атаковали НПЗ на острове Лаван
США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.
В сообщении Press TV сказано: «США и Израиль нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван».
По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.
Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.
В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.
Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.
Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты
Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.
Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.
Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.
Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.
В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.
На Украине практически не осталось свободных участков для захоронения военнослужащих ВСУ, погибших в ходе боевых действий, передает Welt.
Немецкий корреспондент Штеффен Шварцкопф заявил, что ситуация стала критической, а потери украинской армии невозможно скрыть.
В репортаже журналист отметил: «Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне». Его слова прозвучали на видео, опубликованном изданием.
Ранее телеканал «Северный ветер», связанный с группировкой войск России «Север», информировал, что в Сумской области началось оборудование кладбища для неопознанных тел украинских военных. Отмечалось, что на этом участке планируется массовое захоронение пропавших без вести солдат ВСУ в общих могилах.
В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской сообщил, что за четыре года спецоперации потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой в Киевской области.
Военные кладбища на востоке страны увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом. Власти отмечают острую нехватку мест для захоронения на таких кладбищах.
На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ.
Здание по адресу Хробрего, 15, в Гданьске отключено от отопления и электричества, заявили в МИД Польши РИА «Новости».
Там пояснили, что причиной стали якобы имеющиеся долги по платежам.
Диппредставительство прекратило работу в конце декабря прошлого года по решению польской стороны. В принадлежащем России здании оставался один сотрудник, который следил за сохранностью имущества.
В ноябре 2025 года польские власти приняли решение прекратить работу последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Чиновники Гданьска предприняли попытку захватить здание российского генконсульства, но не смогли попасть внутрь.
Спикер парламента Ирана Галибаф: США нарушили соглашение, перемирие нелогично
«Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».
В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.
«Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.
После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.
Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.
Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.
Белый дом сообщил о планах США обсудить выход из НАТО
Президент США намерен обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход страны из Североатлантического альянса, передает ТАСС. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, этот вопрос поднимется на встрече, которая пройдет в ближайшие часы.
На брифинге для журналистов Ливитт заявила: «Президент обсуждал это. И, я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с генсеком Рютте».
Она добавила, что по итогам встречи, которая состоится сегодня днем, возможно, появятся дополнительные заявления непосредственно от главы государства.
Тема возможного выхода США из НАТО остается одной из самых острых в американской и мировой политике, поскольку решение Вашингтона может существенно повлиять на будущее альянса и безопасность в Европе. Белый дом ранее уже высказывал недовольство объемом расходов США на оборону внутри блока, что и стало одной из причин обсуждения столь радикального шага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.
Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.
Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.
Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.
В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.
ВТБ намерен полностью избавиться от своих аграрных активов, сообщает «Интерфакс». Глава банка Андрей Костин заявил журналистам на полях форума Data Fusion: «У нас есть сельскохозяйственные активы, но я принял решение их продать. Все будем продавать, будем только в городе работать».
Особое внимание уделяется судьбе агрокомплекса «Лабинский» в Краснодарском крае, который ВТБ приобрел в конце 2024 года и который управляет активами бывшего агрохолдинга «Покровский». По словам Костина, по продаже этого актива будет объявлен конкурс, и уже проявлен интерес со стороны нескольких потенциальных покупателей.
Банк уже начал процесс выхода из непрофильных активов: в частности, были реализованы две гостиницы, а сейчас продолжается продажа других бизнесов, не связанных с ключевой деятельностью. Костин подчеркнул, что эти шаги связаны с подготовкой к новым требованиям Центробанка: с 1 апреля 2027 года регулятор вводит ограничения на вложения банков в непрофильные активы.
Ранее ВТБ владел крупным пакетом в «Деметра-Холдинге», специализирующемся на экспортной логистике и зерновой торговле, но в 2023 году банк уже продал эти активы консорциуму инвесторов.
Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями, передает «Коммерсантъ».
По данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.
Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, покинул Высоцк в январе и был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – на этот раз с мая прошлого года.
В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении. Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского «теневого флота», в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.
В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры «взрывоопасными» и раскритиковало инициативу Лондона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах.
Британское правительство включило одиннадцать нефтяных танкеров в антироссийский санкционный список.
Королевские ВМС ранее отследили проход фрегата «Адмирал Григорович» через пролив Ла-Манш.