Лавров сообщил о готовности России показать открытость на фестивале молодежи

Tекст: Вера Басилая

Россия откроет двери представителям разных стран на Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что мероприятие призвано продемонстрировать открытую и гостеприимную позицию страны, а также готовность к диалогу со всеми, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости.

Лавров отметил, что Россия будет рада видеть на фестивале представителей самого широкого круга ближнего и дальнего зарубежья. Он добавил, что это событие отражает меры по расширению возможностей для молодежи, созданию условий для профессионального развития и общения с ровесниками из других стран.

По словам главы МИД, атмосфера фестиваля и позитивные эмоции от общения станут прочной основой для дружбы на долгие годы. Лавров выразил уверенность, что участников объединит стремление к творческой самореализации и гармоничному взаимодействию на благо человечества. Он подчеркнул, что молодежь будет закладывать основы отношений на предстоящие десятилетия.

В марте сообщалось, что на Международный фестиваль молодежи поступило более 30 тыс. заявок из 168 стран.