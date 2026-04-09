Космонавт Кононенко попросил создать чашку для ощущения запахов на орбите

Tекст: Мария Иванова

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко предложил создать специальную посуду для орбиты, передает ТАСС.

Выступая на Российском космическом форуме, он отметил важность не только вкусовых, но и обонятельных ощущений при приеме пищи в космосе.

«На орбите мы действительно не ощущаем аромата кофе. Наш кофе находится в пакетах. Когда мы его разбавляем, то вставляем пакет в рот и ощущаем только вкус, запаха и аромата напитка мы не чувствуем. Было бы неплохо разработать сосуд, чашку, чтобы мы могли пить кофе, ощущая не только вкус, но и аромат», – заявил космонавт.

Кроме того, Кононенко рассказал о недостатке привычных бытовых приборов на Международной космической станции. По его словам, экипажу крайне необходимы измельчитель мусора, пылесос и микроволновка, так как избавление от отходов в условиях невесомости представляет собой серьезную проблему.

Начальник Центра подготовки космонавтов также обратил внимание на ограниченный выбор продуктов и средств гигиены. Он подчеркнул, что космонавты были бы рады появлению на орбите адаптированной продукции масс-маркета, а также расширению ассортимента витаминов и пищевых добавок для поддержания здоровья в суровых условиях космоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил доработать зубную пасту в форме таблеток для использования в качестве питательного продукта.

Американская компания Starbase Brewery инициировала на Международной космической станции эксперимент по ферментации пива в условиях невесомости.

Ранее космонавт Андрей Федяев перед стартом на МКС приготовил для коллег по миссии традиционный русский борщ.