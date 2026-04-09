    9 апреля 2026, 12:10 • Новости дня

    Первый за 40 дней пассажирский самолет прилетел в Ирак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый за более чем 40 суток пассажирский самолет прилетел в Ирак после открытия воздушного пространства над страной, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    Первый за более чем 40 суток пассажирский самолет прилетел в Ирак после открытия воздушного пространства страны, передает ТАСС.

    Как сообщил источник агентства в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, «в международный аэропорт города Басра прибыл борт из Дубая». Это первый рейс после отмены запрета на полеты, введенного 28 февраля.

    Воздушное пространство над Ираком было закрыто сразу после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ночь на 8 апреля запрет был снят, однако самолет из Дубая прибыл в обход воздушного пространства Кувейта, которое по-прежнему остается недоступным для полетов.

    Ситуация с воздушным движением на Ближнем Востоке постепенно нормализуется. Ранее об открытии своего неба объявила Сирия, где до этого работал только один аэропорт – в Алеппо, а рейсы осуществлялись лишь с согласия авиационного регулятора. Бахрейн выдал предварительные разрешения на полеты, однако Катар и ОАЭ сохраняют частичные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства страны.

    Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом вопросов безопасности.

    Власти Бахрейна и Кувейта продлили запрет на полеты гражданской авиации еще на 12 часов.

    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.

    Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

    Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

    Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

    Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

    Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

    Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    8 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата открытия Ираном Ормузского пролива

    @ Boyer David/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня, пишет Reuters.

    По данным источника Reuters, этот шаг приурочен к предстоящей встрече представителей Тегерана и США, которая должна пройти в Пакистане, передает ТАСС.

    Предполагается, что при возобновлении прохода по проливу все суда будут обязаны координировать свои действия с иранскими военными.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    8 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

    По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 8.44 по всемирному времени (11.24 по Москве) успешно пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Еще одно судно, Daytona Beach под флагом Либерии, вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 по всемирному времени (9.59 по Москве).

    Сервис отмечает, что в настоящее время в Персидском заливе продолжают находиться несколько сотен судов, из которых 426 – это танкеры, а более 50 – газовозы.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Агентство Bloomberg писало, что президент США согласовал двухнедельное перемирие с Ираном, но ключевые разногласия по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом остаются нерешенными.

    Экономист Игорь Юшковь в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана.

    8 апреля 2026, 19:58 • Новости дня
    Президент Ирана назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, Тегеран предложил план из десяти общих положений, которые могут стать основой для прекращения войны. «Иран представил план из десяти общих положений, которые являются рамками для остановки войны, одним из ключевых условий было установление режима прекращения огня в Ливане», – подчеркнул он.

    Ранее Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан. Иран задумался об операции против Израиля после атаки на Ливан.

    9 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп явно разочарован партнерами по НАТО, заявил после встречи в Белом доме генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Озвучивая свою оценку отношения Трампа к союзникам, Рютте заявил: «Явно разочарован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Рютте подчеркнул, что смог указать американскому президенту на полезность большинства европейских стран в плане баз, логистики и перелетов, а также подчеркнул их приверженность обязательствам, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также согласился с тем, что некоторые страны альянса провалили тест США, когда отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. «Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», – заявил Рютте.

    Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса в связи с недостаточной поддержкой ими американской военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США проведет встречу с Рютте, на которой рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Левитт заявила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    9 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Израильские ВВС уничтожили восстановленный Россией мост в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация разбомбила мост через реку Литани на юге страны в районе Касимия, рассказал ливанский военно-полевой источник.

    Израильская военная авиация разбомбила мост через реку Литани в районе Касимия на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Ливанский военно-полевой источник сообщил, что объект был полностью уничтожен в результате ночной атаки. В непосредственной близости от моста установлена памятная стела с надписью: «Народу России – от благодарного ливанского народа».

    Мост, который подвергся уничтожению, был построен военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона вооруженных сил России. Российские военные восстановили его в 2006 году после завершения ливано-израильского конфликта. Завершение работ и переброска подразделения в Ливан состоялись осенью того же года, когда в страну морским и воздушным путем были доставлены свыше 300 военнослужащих, более 80 единиц техники и более 130 тонн необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля приказал немедленно уничтожить все мосты через реку Литани.

    Израильская авиация нанесла серию мощных ударов по нескольким районам южного Ливана.

    Самолеты израильских ВВС разрушили мост через реку в районе Зрария.

    8 апреля 2026, 16:16 • Новости дня
    Страны ЕС и Канада заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Франции, Италии, Германии, Британии, Канады, Дании, Нидерландов, Испании, а также председатели Европейской комиссии и Европейского совета выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

    «Наши правительства внесут свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе», – говорится в совместном заявлении, передает ТАСС.

    Главы европейских стран, Евросоюза и Канады также подчеркнули важность быстрого и устойчивого окончания конфликта вокруг Ирана. В заявлении отмечается, что достижение мира возможно только дипломатическим путем. Лидеры подчеркнули, что настаивают на скорейшем продвижении к содержательному урегулированию через переговоры.

    Документ был опубликован от имени президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, премьер-министра Канады Марка Карни, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также главы ЕК Урсулы фон дер Лейен и председателя Евросовета Антониу Кошты.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Агентство Reuters сообщало, что Тегеран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля.

