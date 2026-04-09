    9 апреля 2026, 12:07 • Новости дня

    Космическую обсерваторию «Спектр-М» запланировали вывести на орбиту в 2036 году

    ФИАН сообщил о планах запуска обсерватории «Спектр-М» в 2036 году

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые намерены отправить в космос новую обсерваторию для поиска признаков жизни во Вселенной в рамках масштабного проекта «Миллиметрон».

    Запуск космической обсерватории «Спектр-М» запланирован на 2036 год, передает ТАСС. Об этом на Российском космическом форуме рассказал директор Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский.

    «Сейчас летает «Спектр-РГ», и мы ждем, когда наш «Миллиметрон» взлетит в 2036 году, будучи таким дополнением. Поэтому, мне кажется, если мы хотим в 2045-2050-х годах выйти на такие яркие достижения, нам надо уже сегодня тоже закладывать научные, фундаментальные программы в то, куда наша страна будет двигаться уже за рамками текущего федерального проекта», – отметил Колачевский.

    Аппарат создается для поиска молекул-пребиотиков и следов воды, что поможет обнаружить признаки жизни во Вселенной. По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, «Спектр-М» станет продолжением проекта «Радиоастрон». Новая обсерватория будет работать в миллиметровом диапазоне длин волн, который считается более информативным для радиоинтерферометрии.

    Первый Российский космический форум проходит в Национальном центре «Россия» в рамках Недели космоса – 2026, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. Мероприятие собрало делегации из 40 стран, организатором выступает Роскосмос.

    Ранее сообщалось, что вывод на орбиту российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГН» ожидается в 2032 году.

    Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-30» с тяжелым луноходом по планам  состоится в 2036 году.

    Российские ученые начнут поиски следов жизни на Венере во второй половине 2030-х годов.

    7 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Tекст: Мария Иванова

    После первого взгляда на планету из иллюминатора космонавт Олег Кононенко задумался о правильности названия Земли и образе планеты в сознании людей.

    Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко поделился впечатлениями от полета на орбиту, передает ТАСС.

    «Когда я вывелся на орбиты, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь. И вот первое ощущение было такое, что я понял, название Земли – это какое-то географическое недоразумение», – заявил он.

    Кононенко рассказал, что Земля перестала восприниматься им как шар из воды и камня и стала ощущаться как живое существо, из которого он вышел, чтобы увидеть планету со стороны. Этими размышлениями космонавт поделился на марафоне «Космос со „Знанием“», который проводится Роскосмосом и обществом «Знание» в рамках Недели космоса.

    Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года.  Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля начиная с 2026 года.

    В марте Герой России Олег Кононенко был назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, проведшим тысячу суток на околоземной орбите.


    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Миссия «Артемида II» удалилась от Земли на рекордное расстояние

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    7 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

    Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

    Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

    По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

    Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации союзных стран при доступе их космонавтов на МКС и о планах принимать их на будущей Российской орбитальной станции.

    8 апреля 2026, 15:12 • Новости дня
    Первый пуск ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год

    В Роскосмосе сообщили о переносе старта ракеты «Старт-1М» на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Дебютный запуск отечественного конверсионного носителя «Старт-1М» с площадки космодрома Восточный отложен на год и теперь запланирован на 2027-й, сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Отечественная космическая отрасль скорректировала график первого старта конверсионного носителя «Старт-1М», передает РИА «Новости».

    Изначально предполагалось, что ракета отправится на орбиту с космодрома Восточный в 2026 году, однако теперь пуск сдвинут на 2027 год. Об этом рассказал начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Выступая на отраслевом форуме активной молодежи госкорпорации «Команда будущего» в рамках Недели космоса – 2026, он подтвердил актуальные планы ведомства. «Первый пуск запланирован уже в следующем году», – сказал Давыдов.

    В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Тематические мероприятия будут проходить по всей стране с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, макет новой ракеты «Старт-1М» представили на выставке в Совете Федерации.

    Ранее сообщалось что третий стартовый стол для носителей легкого класса появится на космодроме Восточный в 2026 году.

    Ракета «Союз-2.1а» с эмблемой первой российской Недели космоса в марте успешно стартовала с космодрома Байконур.

    7 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля

    В ИКИ РАН предупредили о средних магнитных бурях 7 апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная обстановка на Земле в целом останется спокойной, но на 7 апреля ожидаются слабые и средние бури при сохраняющейся низкой вспышечной активности Солнца.

    По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая погода на 7 апреля оценивается как спокойная, при этом прогнозируются слабые и средние магнитные бури. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в зеленой зоне, вспышечная активность была низкой.

    Ученые сообщили, что всплеск солнечной активности 4–5 апреля, когда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без заметных последствий. Несмотря на расположение источника вспышек в центре солнечного диска, ни одна из них не сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли.

    В лаборатории отмечают, что активный период закончился: график вспышек почти выровнялся, а активные области на Солнце частично разрушились и ушли с линии Солнце–Земля. «Если применять ситуацию к лунной миссии (к которой сейчас поневоле всё приходится применять), то рисков для оставшихся четырех суток полёта не видно», – подчеркивают специалисты.

    Геомагнитная активность остается лишь слабо повышенной из-за несколько завышенной скорости солнечного ветра, которая достигает около 500 км/с при норме 300–400 км/с, но при этом не выходит за пределы зеленой зоны. В последние часы скорость ветра снижается, следом падают геомагнитные индексы, а прогнозы остаются благоприятными. По словам ученых, визуально ситуация напоминает очередное затишье после всплеска, что стало типичным сценарием для первой половины текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 7–9 апреля спокойный период с уровнем геомагнитной активности до 3 баллов.

    7 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    РАН: Российские ученые планируют найти следы жизни на Венере

    Tекст: Мария Иванова

    Российская миссия «Венера Д» во второй половине 2030-х годов должна проверить гипотезу о древней воде и возможной жизни на Венере, заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Во второй половине 2030-х годов российские ученые планируют заняться поиском следов жизни на Венере в рамках проекта «Венера Д», передает ТАСС. О планах сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на заседании президиума РАН, посвященном космическим исследованиям.

    «В части планетных исследований будет сосредоточено основное внимание на исследованиях Венеры. Научные данные позволяют предположить, что примерно 3 млрд лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь», – сказал он.

    Чернышев отметил, что сейчас на Венере воды и жизни нет, однако могут быть обнаружены их следы, в том числе сложные органические соединения. Для этого в 2036 году планируется реализация проекта «Венера Д», который включит орбитальный и посадочный аппарат, а также зонды, способные парить в атмосфере планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Решение о создании новой автоматической станции для исследования Венеры на уровне национального космического проекта закрепили в нацпроекте «Космос».

    Ранее президент РАН Геннадий Красников допустил существование необычных форм жизни в атмосфере Венеры.

    7 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Баканов спрогнозировал запуск ИИ в проектировании ракетных двигателей

    Баканов: ИИ начнет проектировать ракетные двигатели через три года

    Tекст: Вера Басилая

    В течение ближайших трёх-четырёх лет искусственный интеллект сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Проектирование ракетных двигателей с применением искусственного интеллекта может начаться уже через три-четыре года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие технологий позволит ИИ проектировать элементы двигательных установок, спутников и бортовых нагрузок в обозримом будущем.

    Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля. Она проводится ежегодно по указу президента, подписанному 29 декабря.

    В 2026 году Неделя космоса будет посвящена 65-летию полета Юрия Гагарина, а организатором мероприятия выступает госкорпорация «Роскосмос».

    Роскосмос объявил о создании двух продуктов на базе искусственного интеллекта.

    Нейросеть GigaChat запланировали установить на Международной космической станции в качестве ассистента российских космонавтов.

    7 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Москве в рамках Недели космоса стартовал марафон «Космос со Знанием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовал просветительский марафон «Космос со Знанием» – ключевое образовательное событие Недели космоса.

    Открытие состоялось 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским обществом «Знание».

    В этом году марафон собрал более 1000 студентов профильных вузов и колледжей, а также представителей экспертного сообщества. «Для Общества «Знание» большая радость и честь быть частью Недели космоса, которую объявил наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, приветствуя участников. Он отметил, что Россия исторически занимает лидирующие позиции в освоении космоса.

    Лекцию на открытии провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сделав акцент на том, что космонавтика – это не только технологии, но и способность человека преодолевать границы возможного. «Для нашей страны космос всегда был больше, чем сферой деятельности или отраслью. Это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества», – отметил он. Баканов подчеркнул, что национальный проект в сфере космоса, утвержденный президентом, определяет главные направления развития, включая спутниковую связь, пилотируемую космонавтику и подготовку специалистов.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: Баканов рассказал о программе «КосмоПрорыв», в рамках которой студенты уже создали и запустили более 83 спутников, а впереди запуск еще 360 аппаратов по национальному проекту. К 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет.

    Международное сотрудничество также играет важную роль. Баканов сообщил, что Россия вместе с Китаем и другими странами строит первую международную лунную станцию, в рамках которой российские специалисты создают лунную атомную электростанцию для будущей базы. Он отметил, что космические технологии уже сегодня используются в навигации, связи и биомедицине, а Россия продолжает оставаться нацией инженерного ума и научного достоинства.

    В регионах страны прошла лекция «108 минут, которые изменили мир», а ко Дню космонавтики Общество «Знание» организовало тематическую акцию с участием школьников и студентов. По всей стране проходят встречи с космонавтами и лекции о достижениях отечественной космонавтики. Неделя космоса, учрежденная указом президента, продлится до 12 апреля и в 2026 году будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.

    7 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Киселев рассказал о строгом отборе первых космонавтов СССР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о многоступенчатом и строгом отборе первых советских космонавтов в рамках проекта «Первые среди звезд», приуроченного к юбилею полета Юрия Гагарина.

     Киселев рассказал о строгом и многоступенчатом отборе первых советских космонавтов, передает РИА «Новости». Он стал ведущим подкаста «Первые среди звезд», который выходит в рамках Недели космоса при поддержке «Роскосмоса» и ряда исторических организаций.

    Киселев сообщил, что на первом этапе рассматривались документы 3461 летчика-истребителя, из которых для собеседования выбрали 347 человек. После бесед к медицинскому этапу допустили 206 летчиков.

    По словам ведущего, на этапе медицинского обследования 72 человека отказались участвовать, а еще 105 были отчислены по состоянию здоровья. В результате только 29 кандидатов успешно прошли все медицинские испытания, и из них 20 были зачислены первыми слушателями-космонавтами.

    В выпуске подкаста Киселев также рассказал, как готовился и проходил первый полет человека в космос, каким испытаниям подвергались участники, и отметил выдающиеся качества Юрия Гагарина, позволившие ему пройти отбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор космонавтов с применением искусственного интеллекта впервые состоится в России в первом квартале 2026 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Российский государственный архив научно-технической документации собрал свыше 53 тыс. фотодокументов о подготовке советских космонавтов и поездках Юрия Гагарина.

    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    7 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Диетолог Бурляева рассказала о 250 блюдах для космонавтов на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рацион для космонавтов рассчитывается исходя из потребностей в энергии и пищевых веществах, при этом учитывается масса тела и возраст конкретного человека. Ассортимент для питания на орбите составляет порядка 250 блюд, рассказала заведующая Консультативно диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.

    Бурляева сообщила, что рацион космонавтов рассчитывается с учетом международных стандартов и физиологических норм, сообщает ТАСС. Она пояснила, что основой расчета служат масса тела и возраст, по этим данным определяется потребность в калориях и питательных веществах.

    Общий ассортимент составляет около 250 различных блюд, благодаря чему питание остается разнообразным. В рационе выделяют две части: первую, на 2 000 килокалорий, которая включает основные блюда, напитки и кондитерские изделия и не подвержена изменениям. В этой части ни одно блюдо не повторяется.

    Вторая часть рациона – еще 1000 килокалорий – формируется индивидуально. Космонавты до отлета выбирают продукты, проводя дегустацию, и могут самостоятельно определять частоту их включения в меню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Андрей Федяев рассказал о наличии на МКС двух рационов питания – российского и американского, основанных в основном на консервированных и сублимированных продуктах с редкими поставками свежих овощей и фруктов.

    На борту грузового корабля «Прогресс МС-33» экипажу МКС доставят разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом и заливного осетра.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит на орбиту свежие фрукты и овощи, сублимированные продукты, консервы, напитки и соусы для питания экипажа.

    7 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    Баканов заявил о сохранении сотрудничества Роскосмоса с НАСА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскосмос не планирует прекращать сотрудничество с НАСА по линии Российской орбитальной станции в целях обмена опытом и технологиями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал, что Роскосмос намерен продолжать сотрудничество с США в рамках проекта Российской орбитальной станции, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не планирует полностью ограничивать взаимодействие с американскими коллегами. Он отметил, что возможен обмен технологиями и опытом между странами.

    «Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы – к ним, они – к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт. Это же все дискуссионно. Но закрываться точно не хотелось бы ни от кого. Такой задачи нет», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о сохранении всех ключевых направлений космического взаимодействия России и США, включая участие в МКС до 2028 года.

    В НАСА заявили о надежде на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга.

