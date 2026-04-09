Минобороны Китая предупредило о риске хаоса в Японии из-за ракетных комплексов

Tекст: Дарья Григоренко

Он заявил: «Если злой тигр будет выпущен из клетки, он неизбежно посеет хаос повсюду и погрузит японский народ в пучину катастрофы». Эти слова прозвучали на фоне завершения развертывания Японией новых вооружений, передает РИА «Новости».

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее подтвердил, что в префектурах Кумамото и Сидзуока размещены модернизированные противокорабельные ракеты и гиперзвуковые планирующие боеприпасы. Новые ракетные комплексы установлены на базах Кэнгун и Кэмп Фудзи.

Чжан Сяоган отметил, что ремилитаризация Японии ускоряется и выходит из-под контроля, а распространение неомилитаризма, по его словам, стало реальной угрозой. Он также призвал мировое сообщество проявить особую бдительность к нарастающим военным амбициям Токио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми объявил о создании многослойной системы обороны побережья с применением беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развертывание Японией дальнобойных ракетных комплексов частью опасного курса на ремилитаризацию.