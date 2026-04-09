Сторонники оппозиции Грузии устроили провокации в День национального единства

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Радикалы попытались сорвать возложение венков к мемориалу руководителями страны, а затем устроили драку с гражданами, которые критиковали их за такое поведение в священный для Грузии день.

Полицейские начали задержания, радикалы скандируют в адрес стражей порядка: «Рабы! Рабы!».

Сторонники оппозиции также попытались убрать венки, возложенные руководителями Грузии.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представители правящей «Грузинской мечты» «не имеют права возлагать венки к мемориалу, так как они продают Грузию».

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем обращении назвал «долгом каждого грузина» «достойно продолжить борьбу за свободу и государственный суверенитет», начавшуюся 9 апреля 1989 года.

При этом он отметил, что 9 апреля 1991 года Грузия приняла Акт о государственной независимости, назвав день 35-летней давности «великой победой».

9 апреля 1989 года во время разгона митинга погибли 16 демонстрантов. Еще пять человек погибли в последующие дни, когда Тбилиси контролировался советскими войсками.

Политолог Амиран Салуквадзе написал в соцсетях, что «политические провокации 9 апреля у мемориала не могут быть оправданы».