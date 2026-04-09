При ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана, в результате которых, по предварительным данным, погибли 14 человек и еще трое получили ранения, сообщает РИА «Новости».

По словам ливанского военно-полевого источника, атаки затронули семь населенных пунктов, причем в поселении Зрария жертвами стали девять человек.

В поселении Аббасия погибли пять человек, трое местных жителей были ранены. Ливанские власти уточняют, что удары пришлись на гражданские объекты и вызвали значительные разрушения.

Министерство здравоохранения Ливана ранее сообщило, что с начала эскалации конфликта со 2 марта на юге страны, а также в Бейруте и его пригородах, погибли 1739 человек, ранения получили 890. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ливана объявило 9 апреля днем национального траура.

За одни сутки в результате массированных израильских атак погибли более 250 граждан страны.

Президент США объяснил продолжение ударов действиями шиитского движения «Хезболла».