Риелторы рассказали о выставленной на продажу в центре Москвы квартире Пугачевой

Отмечается, что площадь квартиры составляет 300 кв. метров, к лоту прилагаются два машино-места. В закрытых риелторских чатах отмечается, что объект расположен на высоком этаже и обладает хорошими видами, передает РИА «Новости».

Риелтор, чьи контакты указаны в объявлении, отказалась подтвердить принадлежность квартиры Пугачевой и не стала общаться с журналистами. Главный аналитик «Циана» Алексей Попов охарактеризовал ЖК «Филипповский» как «тихий центр» с интересной архитектурой, но заметил, что планировка и дизайн квартир выглядят устаревшими и темноватыми.

Партнер Kalinka Полина Меделяновская отметила удобное расположение комплекса, но уточнила, что дом был построен еще в 2000-е и сейчас считается уже «уставшим». Она добавила, что бренд Пугачевой и красивые виды могут позволить продать квартиру выше рыночной цены, несмотря на сложную логистику переулков Арбата.

Член правления AREA Майя Павлова заявила, что цена в 400 млн рублей оправдана, так как стоимость квадратного метра в центре Москвы составляет от 1 до 2 млн рублей. По ее словам, дом отличается камерностью – всего 71 квартира, подземным паркингом и потолками высотой 3,5 метра, а до Кремля можно дойти за 20 минут.

Павлова также пояснила, что объекты такого класса обычно продаются от года до полутора лет, а формат закрытой продажи ограничивает круг покупателей и может усложнить сделку. Меделяновская добавила, что сейчас покупатели осторожно относятся к сделкам с медийными личностями, однако, как подчеркнула Павлова, оформление сделки возможно по доверенности, даже если собственник находится за рубежом.

В феврале представитель Пугачевой Елена Чупракова допустила приезд певицы в Россию в этом году.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной.