Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

Tекст: Мария Иванова

Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

«Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

