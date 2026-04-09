Нарышкин назвал любовь россиян к чтению национальным преимуществом

Нарышкин заявил о необходимости поддерживать отечественное книгоиздание, передает РИА «Новости». Выступая на заседании профильного оргкомитета, он отметил важность сохранения за страной статуса одной из самых читающих в мире.

«Вижу в этом наше существенное национальное преимущество. По данным декабрьского исследования ВЦИОМ, за минувший год наши граждане в среднем прочли по девять книг», – сказал политик.

Наряду с художественными произведениями стабильным спросом пользуются научно-популярные труды по истории и культуре. По мнению главы ведомства, даже в цифровую эпоху печатные издания сохраняют мировоззренческое значение, поэтому государству следует активнее продвигать литературу о традиционных духовно-нравственных ценностях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал книгу важнейшим источником знаний. Глава государства ранее отметил сокращение числа читающих людей во всем мире.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о любви российского лидера к чтению.