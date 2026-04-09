AP сообщил о возможной установке мин Ираном в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские полуофициальные СМИ опубликовали схему, из которой следует, что Корпус стражей исламской революции мог установить морские мины в Ормузском проливе во время недавнего конфликта, передает AP. Сообщения появились в агентствах ISNA и Tasnim, последняя считается близкой к военным структурам Ирана.

На схеме, сопровождавшей публикации, была показана большая зона, обозначенная как «опасная» по системе разделения движения судов – это основной маршрут прохождения судов через пролив. Именно там, по данным издания, могли быть заложены мины.

Схема рекомендовала гражданским судам использовать северный маршрут, ближе к побережью Ирана, возле острова Ларак. Такой путь, как отмечают источники, реально использовали некоторые суда в указанный период.

По данным СМИ, период возможного минирования охватывает время с 28 февраля по 9 апреля. На данный момент нет информации, был ли этот участок позже очищен и разминирован. Эксперты считают, что публикация могла стать дипломатическим рычагом давления на фоне напряженной паузы между Ираном, Израилем и США, которые находятся в состоянии осторожного двухнедельного перемирия перед возможными переговорами в Исламабаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка заявила о наличии как минимум 12 подводных мин в Ормузском проливе.

Вооруженные силы США уничтожили 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этого маршрута.

Позже Тегеран временно приостановил пропуск судов через данный пролив.