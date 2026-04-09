Напавший на пенсионеров всадник получил 4,5 года колонии в Кисловодске

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в октябре 2025 года в районе городского озера, где между пожилой супружеской парой и двумя всадниками возник конфликт. Один из мужчин сначала оскорбил пенсионеров, а затем ударил их нагайкой по рукам, передает РИА «Новости».

Дело было квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В прокуратуре сообщили: «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав выплатить им 470 тыс. рублей. При этом подсудимый свою вину не признал. Решение суда еще не вступило в законную силу.

