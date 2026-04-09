«Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с дронами

Концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны против FPV-дронов

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» провел тестирование уникальных автоматных патронов, созданных для поражения маневрирующих воздушных целей, передает Telegram-канал предприятия.

Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Сначала огонь открыли по зависшему беспилотнику, а затем по FPV-дрону, который имитировал атаку на стрелка.

В ходе испытаний элементы снаряда поражали двигатели, аккумуляторы, электронику и силовые конструкции аппаратов. Это приводило к немедленному падению беспилотников. Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики новых боеприпасов, а также точность и кучность стрельбы.

Экспериментальные патроны разработаны в инициативном порядке и предназначены для индивидуального оружия. Многоэлементный снаряд разделяется при выходе из ствола, что увеличивает вероятность поражения цели. Боеприпас идентичен стандартному патрону 5,45 на 39 миллиметров, поэтому его можно использовать в штатных магазинах АК-12, чередуя с обычными патронами. Сейчас холдинг дорабатывает конструкцию и готовит технологию серийного производства.

