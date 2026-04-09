    9 апреля 2026, 11:12 • Новости дня

    «Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с дронами

    Концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны против FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники завершили тестирование экспериментальных многопульных боеприпасов калибра 5,45 миллиметра, позволяющих эффективно поражать маневрирующие беспилотники из штатного автомата АК-12.

    Концерн «Калашников» провел тестирование уникальных автоматных патронов, созданных для поражения маневрирующих воздушных целей, передает Telegram-канал предприятия.

    Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Сначала огонь открыли по зависшему беспилотнику, а затем по FPV-дрону, который имитировал атаку на стрелка.

    В ходе испытаний элементы снаряда поражали двигатели, аккумуляторы, электронику и силовые конструкции аппаратов. Это приводило к немедленному падению беспилотников. Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики новых боеприпасов, а также точность и кучность стрельбы.

    Экспериментальные патроны разработаны в инициативном порядке и предназначены для индивидуального оружия. Многоэлементный снаряд разделяется при выходе из ствола, что увеличивает вероятность поражения цели. Боеприпас идентичен стандартному патрону 5,45 на 39 миллиметров, поэтому его можно использовать в штатных магазинах АК-12, чередуя с обычными патронами. Сейчас холдинг дорабатывает конструкцию и готовит технологию серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты полевой лаборатории разработали для автоматов Калашникова особые боеприпасы с дробью для уничтожения беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами.

    Бригада «Невский» добровольческого корпуса сделала автоматный патрон с дробью для ручного пулемета Калашникова.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    7 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях

    Прототип беспилотника YFQ-42A для армии США разбился при тестовом полете

    «Дрон будущего» для армии США рухнул на испытаниях
    @ GENERAL ATOMICS/Zuma/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В калифорнийской пустыне при тестовом запуске потерпел крушение экспериментальный беспилотник YFQ-42A, созданный для вооруженных сил США.

    Прототип нового беспилотного аппарата YFQ-42A, предназначенный для вооруженных сил США, разбился во время тестового запуска на аэродроме в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Аппарат разрабатывает компания General Atomics. В декабре министерство войны США назвало испытание этого прототипа одним из главных итогов 2025 года, охарактеризовав его как «дрон будущего».

    В заявлении General Atomics говорится: «У испытательной модели беспилотника-ведомого YFQ-42A проявились неполадки после взлета с аэродрома, находящегося в собственности компании (General Atomics), в калифорнийской пустыне в понедельник».

    Портал Breaking Defence сообщил, что в результате неполадок прототип упал и был разрушен.

    По данным компании, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины отказа системы и анализируют ход испытаний. Полеты других опытных образцов YFQ-42A временно приостановлены до завершения расследования технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США в прошлом году провели испытательный запуск нового боевого беспилотника YFQ-42A по программе Collaborative Combat Aircraft.

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton в феврале 2026 года исчез с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия.

    Между тем канал CNN заявил о неготовности армии США к современной войне с массовым применением беспилотников при одновременном успехе в создании высокотехнологичной военной техники.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    7 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Как передает РИА «Новости», министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил страны контрактниками осуществляется с опережением планов.

    Он отметил: «Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем».

    Белоусов совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом здании Единого центра призыва в Москве призывники проходят все этапы оформления на военную службу с использованием цифровых сервисов.

    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости».

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    7 апреля 2026, 04:20 • Новости дня
    Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России развивают наступление на Рай-Александровку в ДНР, используя одновременные удары с северо-восточного и юго-восточного направлений, что осложняет оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.

    «Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.

    «Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России  приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Минобороны России сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине.

    7 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Медведев обсудил с командованием ВМФ и ВКС защиту Черноморского побережья

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание с командованием Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и руководителями оборонных предприятий и обсудил вопросы поставок техники и укрепления обороны Черноморского побережья.

    Дмитрий Медведев сообщил в Max о своей рабочей поездке в Новороссийск. В ходе визита он провел совещание с командованием Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, а также с руководителями оборонных предприятий.

    По словам Медведева, основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок вооружения, военной и специальной техники, средств поражения.

    «Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья», – написал зампред Совбеза.

    Медведев также отметил, что на совещании подробно обсуждались меры по обеспечению защиты Черноморского побережья. Он подчеркнул важность выполнения поручений верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в этих направлениях.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил об угрозах безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

    Во время совещания с руководителями судостроительных предприятий в Крыму Патрушев обсудил меры по защите верфей Азово-Черноморского региона от атак украинских вооруженных формирований и модернизации портовой инфраструктуры.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    7 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Комбрига 35-й бригады ВСУ понизили в звании за потери в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник ВСУ Алексей Булахов лишился звания командира бригады морской пехоты ВСУ после серьезных потерь подразделения под Красноармейском в ДНР, его понизили до командира полка, сообщили в российских силовых структурах.

    «Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией», – рассказал источник РИА «Новости».

    Он уточнил, что «чистки» внутри бригады связаны с потерями под Красноармейском, где морпехи ВСУ находились больше года и были выведены в тыл в феврале 2026 года.

    По его словам, Булахов также был известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи в период конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года и после начала спецоперации на Украине.

    «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», – резюмировал информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными. Кимаковский сообщил о провалившемся штурме ВСУ с танком Abrams.


    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

    7 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    Пентагон запланировал кратно увеличить расходы к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Пентагона предусматривают значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году, сказано в бюджетных документах США.

    Министерство войны США намерено увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году, согласно бюджетным документам. Общий объем запросов Пентагона составил 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее, передает РИА «Новости».

    Наиболее значительный рост зафиксирован в общеоборонных статьях, которые увеличились на 571% по сравнению с 2026 годом – с 15 до 101 млрд долларов.

    Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Основной причиной стал рост расходов на ракетное вооружение, который составил 360%, достигнув 36,6 млрд долларов.

    Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 млрд долларов, что на 45% больше, чем в текущем году. Финансирование кораблестроения увеличилось на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

    Военно-воздушные и Космические силы США ожидают бюджет в 101 млрд долларов, при этом расходы на космические силы выросли на 344% – до 19 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена». США применили устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в Иране. Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США.


    7 апреля 2026, 02:54 • Новости дня
    Более 370 американских военнослужащих пострадали в конфликте с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По состоянию на 6 апреля среди американских военнослужащих, задействованных в операции в Иране, более 370 человек считаются пострадавшими, сообщил представитель Центрального командования ВС США.

    «По состоянию на понедельник, в ходе операции в Иране пострадали 373 американских военнослужащих», – сообщил CBS News представитель Центрального командования США.

    Он уточнил, что почти 330 из них вернулись к исполнению служебных обязанностей, однако пятеро человек считаются тяжелоранеными.

    В этот же день сообщалось, что при атаке на авиабазу США в Кувейте ранения получили 15 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных. Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан. Пентагон 4 апреля сообщил о 365 пострадавших военных США в операции против Ирана.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

