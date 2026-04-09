AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов

Tекст: Мария Иванова

Финляндия готовится к запуску первого в мире объекта для постоянного захоронения отработанного ядерного топлива, передает AP.

Хранилище Onkalo, строительство которого началось в 2004 году на острове Олкилуото, обошлось в 1 млрд евро. Ожидается, что власти выдадут лицензию на эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

«Мы сейчас находимся на отметке около минус 430 метров. Мы едем сквозь коренные породы возрастом 1,9 млрд лет», – рассказал геолог Туомас Пере. По его словам, место было выбрано из-за высокой стабильности пород и низкого риска землетрясений, а изоляция от цивилизации обеспечивает безопасность.

Радиоактивные стержни будут помещать в медные канистры с помощью беспилотных механизмов и хоронить в туннелях, окруженных слоями бентонитовой глины. По данным компании Posiva, хранилище рассчитано на 6,5 тыс. тонн отработанного топлива. Ожидается, что объект проработает до 2120-х, после чего будет навсегда запечатан.

Эксперты отмечают, что геологическое захоронение сопряжено с неопределенностями, так как медные канистры со временем могут подвергнуться коррозии. Однако этот вариант считается наименее плохим из всех существующих, поскольку хранение ядерных материалов на поверхности делает их уязвимыми для саботажа.

По оценкам МАГАТЭ, с 1950-х годов в мире произведено почти 400 тыс. тонн отработанного топлива.

Для предупреждения будущих поколений об опасности австрийский художник Мартин Кунце разработал систему «ядерных посланий» на керамических пластинах. Финские власти подчеркивают, что проект Onkalo отражает долгосрочный подход страны к ядерной энергетике, хотя министр экологии Сари Мултала не исключила возможности приема небольших объемов отходов из других стран в будущем.

