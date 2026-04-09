Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

Tекст: Татьяна Косолапова

«По прогнозам синоптиков, предстоящее лето обещает быть по-настоящему жарким. Для дачников и огородников это не только повод внимательнее относиться к поливу и защите растений, но и уникальная возможность расширить привычный ассортимент культур. Повышенные температуры создают условия, при которых даже «южные» растения могут успешно расти в средней полосе», – говорит Блокин-Мечталин.

По его словам, экзотические культуры становятся по-настоящему доступными. Арбузы и дыни традиционно ассоциируются только с южными регионами, такими как Волгоградская и Астраханская области. Но благодаря современным селекционным достижениям сегодня их можно выращивать практически повсеместно.

Специалист рассказывает, что на сегодня арбуз остается культурой, чувствительной к перепадам температуры, особенно к холодной почве. Но именно жаркое лето дает возможность выращивать его в средней полосе максимально приближенно к южной технологии – в открытом грунте.

В этом сезоне можно смело пробовать выращивание в расстил (горизонтальный метод) или на шпалере (вертикальным методом) в открытом грунте. С использованием временных укрытий тоже можно, но только на начальном этапе, чтобы защитить рассаду от возможных возвратных холодов. Также рекомендуется обязательное мульчирование для сохранения тепла в зоне корней.

Вертикальное выращивание на шпалере, продолжает собеседник, особенно удобно на небольших участках. Так не только лучше прогревается почва, но и сами плоды равномерно освещаются солнцем, быстрее наливаются и активнее набирают сахара.

«Дыни менее требовательны к условиям и легче адаптируются к погодным колебаниям, поэтому подходят даже тем, кто только начинает знакомство с бахчевыми культурами. Современные гибриды отличаются сладкой, ароматной мякотью, хорошей урожайностью и подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки. При этом каждый гибрид имеет свои вкусовые оттенки и особенности текстуры – от более нежной и сочной до плотной и слегка хрустящей», – отмечает Блокин-Мечталин.

По его словам, важно учитывать, что дыня формирует урожай на боковых побегах, поэтому для получения хорошего результата растения необходимо правильно формировать, прищипывая основной стебель.

Также, чтобы максимально использовать потенциал жаркого лета, важно грамотно подойти к срокам выращивания рассады, продолжает агроном. Арбузы и дыни высевают на рассаду в мае. Оптимальный возраст рассады для высадки в открытый грунт составляет 14–18 дней. При этом важно учитывать принципиальный момент: возраст рассады отсчитывается не от даты посева, а от появления всходов. Это означает, что при планировании сроков необходимо дополнительно заложить примерно 10 дней на прорастание семян. Таким образом, фактический посев следует проводить с учетом этого периода, чтобы к моменту высадки растения находились в оптимальной фазе развития. Стоит помнить, что конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий региона и особенностей текущего сезона, отметил эксперт.

«Отдельно отмечу роль лагенарии. Она используется как подвой для арбуза благодаря более мощной и устойчивой корневой системе, что особенно важно при холодной почве. Однако в условиях жаркого лета необходимость в прививке снижается. Тем не менее, если есть опасения по поводу возможных похолоданий, прививка на лагенарию остается надежным способом подстраховки – в том числе и при выращивании в открытом грунте», – делится специалист.

