Минздрав оценил влияние штамма COVID-19 Stratus на развитие аллергии

Врач Минздрава Чуланов опроверг связь между штаммом COVID-19 Stratus и аллергией

Tекст: Мария Иванова

Специалисты не выявили доказательств того, что актуальный вариант COVID-19 способен напрямую формировать новые иммунные заболевания, передает РИА «Новости». Главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов прокомментировал сообщения о жалобах россиян на внезапный насморк и сильные отеки слизистых.

«Нет убедительных научных данных, подтверждающих, что какой-либо конкретный вариант вируса, включая так называемый Stratus вариант COVID-19, способен напрямую вызывать развитие новых аллергических заболеваний у ранее здоровых людей», – подчеркнул эксперт.

Врач добавил, что после болезни иногда происходят временные изменения в работе дыхательных путей. Пациенты могут острее реагировать на бытовую химию или пыльцу растений, например, ольхи.

Кроме того, медик призвал учитывать сезонный фактор. Совпадение периода выздоровления с активным цветением деревьев часто усиливает симптомы, создавая ложное впечатление внезапного недуга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса Stratus преобладает в России последние три месяца. Академик РАН Геннадий Онищенко исключил возможность повторной пандемии из-за этого штамма.