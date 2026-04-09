Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран

Tекст: Дарья Григоренко

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.