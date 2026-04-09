Сбежавший в Южной Корее волк оказался родом из России

Сбежавший из зоопарка в южнокорейском Тэджоне волк был привезен из России

Tекст: Мария Иванова

Животное по кличке Ныкгу вырыло яму под забором и выбралось наружу утром в среду, передает РИА «Новости». На поиски хищника были мобилизованы около 250 человек, включая спецназ и военных, однако волк до сих пор не пойман.

Сообщение о побеге поступило правоохранителям с задержкой, что могло быть связано с попытками сотрудников зоопарка самостоятельно отловить животное. Подобные инциденты происходили в Тэджоне и ранее: в 2018 году из зоопарка сбежала пума, которую удалось найти лишь спустя 4,5 часа.

Мэр Тэджона Ли Чан У принес извинения горожанам за случившееся.

Южнокорейская организация Bear Shelter Project заявила, что побег стал результатом структурной проблемы. «В организации указали, что волки, содержащиеся в зоопарке O-World, были отловлены в Саратовской области России, однако их разведение проводится под лозунгом «восстановления корейского волка», – пишет газета Money Today.

Зоозащитники сомневаются в обоснованности проекта, отмечая, что саратовские волки, скорее, относятся к каспийскому подвиду, тогда как на Корейском полуострове обитал гималайский волк. Активисты также раскритиковали систему управления зоопарком, указав на несоблюдение базовых процедур безопасности.

