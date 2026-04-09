Ростех приступил к созданию двигателя НК-3 для сверхлегких космических ракет

Tекст: Вера Басилая

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации «Ростех» ведет разработку ракетного двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя, сообщили в Ростехе.

Силовая установка будет использовать экологически чистое топливо и получит систему управления вектором тяги, что позволит изменять траекторию полета ракеты. Двигатель предназначен для первой и второй ступеней ракеты «Воронеж»: на первой ступени будут работать 12 двигателей, на второй – один.

Для ускорения производства сложные детали двигателя будут изготавливаться с помощью аддитивных технологий. Такой подход позволит быстро создавать и тестировать различные варианты деталей и сборочных единиц, а также ускорит подготовку к серийному производству.

По словам заместителя генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению Михаила Ремизова, проект реализуется поэтапно: камера проектируется на базе рулевой камеры двигателя РД-107А, остальные узлы разрабатываются с нуля. В 2025 году завершен эскизный проект, идет разработка рабочей документации. Ремизов подчеркнул, что сейчас в России нет аналогичных двигателей и ракет такого класса.

Испытания новых двигателей будут проходить на производственной базе «ОДК-Кузнецов», которая обеспечивает полный цикл изготовления продукции.

Генеральный директор «Восход – космические технологии» Роман Жиц отметил, что представленная техническая документация по НК-3 получила высокую оценку специалистов отрасли. Двигатель НК-3 разрабатывается в рамках соглашения между ОДК и фондом «Восход» для космического комплекса «Восход», а заказчиком выступает компания «3Д исследования и разработки». Ракета «Воронеж» рассчитана на выведение 250 кг полезной нагрузки на орбиту.

На «ОДК-Кузнецов» осуществляется серийное изготовление полного цикла ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для ракет типа «Союз». Многолетний опыт разработки и производства жидкостных ракетных двигателей и газотурбинных силовых установок позволяет предприятию максимально сократить себестоимость создания новых изделий.

Российская частная компания Space Energy запланировала первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» на начало 2027 года.