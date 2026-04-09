Hasbro решила зарегистрировать в России товарные знаки Baldur's Gate

Американская компания Hasbro подала заявки на регистрацию брендов Baldur's Gate

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Hasbro направила в Роспатент документы для оформления прав на два товарных знака, имеющих отношение к франшизе. Речь идет о наименованиях Baldur's Gate и Betrayal at Baldur's Gate, передает РИА «Новости».

Соответствующие заявки поступили в российское патентное ведомство в апреле этого года. В качестве официального заявителя в документации указана компания «Хасбро Инк».

Стоит отметить, что весной 2022 года этот крупный производитель игрушек официально заявлял о приостановке своей коммерческой деятельности на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, датская компания Lego оформила в России товарные знаки Monkie Kid и Bionicle.

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала права на бренды PowerPoint и Dishonored.

Владелец платформы Roblox подал заявку на регистрацию названия внутриигровой валюты Robux.