Минэкономразвития предложило закрепить единую цену товара на маркетплейсах

Tекст: Вера Басилая

Минэкономразвития направило в администрацию президента и крупным рыночным игрокам обновленный проект меморандума цифровых платформ, пишут «Ведомости».

В документе предлагается закрепить требование единой цены товара на маркетплейсах независимо от способа оплаты или других условий, а также обязать участников раскрывать условия предоставления цены в понятной форме.

Министерство отмечает, что стоимость товара не должна увеличиваться при оформлении заказа, скрываться или вводить покупателя в заблуждение. В новой редакции меморандума предусматривается техническая возможность для продавцов отказаться от участия в скидках без риска санкций со стороны площадки, включая ограничение доступа к личному кабинету или снижение рейтинга.

Число участников меморандума может быть расширено до 10 за счет ритейлеров и банков с годовым оборотом свыше 500 млрд рублей и не менее 15 млн активных пользователей. Помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», под критерии попадают X5 Group, «Магнит», «Лента», Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ.

Документ также предусматривает закрепление правил возврата товаров с возможностью фото- и видеофиксации при передаче заказа. Еще одним положением стали недискриминационные условия для российских продавцов, включая равную комиссию и стоимость услуг по сравнению с иностранными компаниями, а также равный доступ к программам стимулирования спроса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал закон о единых правилах отображения стоимости товаров на маркетплейсах.

Министерство экономического развития опровергло информацию об отмене скидок из-за данных нововведений.

Минпромторг разработал концепцию, запрещающую маркетплейсам самостоятельно устанавливать цены и проводить акции без согласия продавцов.

Ассоциация цифровых платформ заявила, что инициатива Минпромторга может привести к росту цен и создать необоснованные ограничения для онлайн-торговли.



