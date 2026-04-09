ФБР задержало бывшую военную после утечки секретных данных

ФБР задержало бывшую военную по подозрению в передаче данных СМИ

Tекст: Дарья Григоренко

ФБР отметило, что речь идет о бывшей военной, оказывавшей поддержку военным высшего уровня. Имя подозреваемой – Кортни Уильямс, ей 40 лет, передает телеканал 360.

«ФБР и наши партнеры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM)… по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ», – сообщил директор ФБР Кэш Патель. Он не уточнил, какие именно данные были переданы и какому изданию.

По информации Минюста США, Уильямс в период с 2022 по 2025 годы передавала секретные сведения журналистам, а также размещала подобную информацию в своих соцсетях. Подробности дела пока не раскрываются.

Отмечается, что на этой неделе президент Дональд Трамп пригрозил тюремным заключением журналисту, который первым сообщил о спасении пилота F-15E, сбитого над Ираном, если тот не назовет свой источник. Инцидент с Уильямс получил широкий резонанс на фоне дискуссий о прозрачности и безопасности служебной информации в США.

Ранее сообщалось, что российский гражданин Алексей Волков был приговорен судом штата Индиана почти к семи годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве киберпреступлениям.