В Москве спасли младенца с крупной опухолью мозга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нейрохирурги Клиники доктора Рошаля в Москве провели уникальную операцию по удалению крупной опухоли мозга у двухмесячного ребенка, передает РИА «Новости».

Как рассказала Ракова, речь шла о сложной патологии – крупная доброкачественная опухоль была труднодоступна из-за возраста и особенностей расположения.

«Наши хирурги прицельно удалили новообразование без вреда для здоровых тканей. После операции у младенца не выявили никаких неврологических нарушений. Сейчас с малышом все хорошо – он уже дома с семьей, его здоровье вне опасности», – заявила Ракова.

Опухоль у ребенка из ЛНР была выявлена при плановом ультразвуковом исследовании. Луганские врачи быстро связались с московской клиникой, куда малыша направили для дообследования и оперативного лечения. Вся операция заняла три часа, и в процессе даже минимальная кровопотеря могла быть критична, однако мастерство московских специалистов позволило избежать осложнений.

По словам Раковой, весь путь от первого посещения поликлиники до выписки из стационара занял около полутора месяцев.

