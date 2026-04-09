  • Новость часаФрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пакистан спас Иран из жалости и жадности
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Трамп: Военные США останутся рядом с Ираном во время перемирия
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану
    Кадыров опроверг отправку чеченских подразделений в Иран
    AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов
    Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    9 апреля 2026, 09:21 • Новости дня

    Еврокомиссар предупредил о росте инфляции в ЕС после перемирия в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономика Евросоюза пострадает, несмотря на перемирие в Иране, а инфляция внутри блока вырастет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Домбровскис заявил, что экономика Евросоюза окажется под сильным давлением, несмотря на достигнутое перемирие в Иране, передает РИА «Новости». В интервью Financial Times он отметил: «Очевидно, что нам угрожает стагфляционный шок».

    По словам еврокомиссара, в ближайшее время ЕС ожидает замедление темпов роста валового внутреннего продукта и одновременное усиление инфляции. Домбровскис подчеркнул, что внутренний рынок Евросоюза остается уязвимым к последствиям ближневосточного кризиса, несмотря на усилия по стабилизации ситуации.

    Еврокомиссия уже рассматривает возможность понижения прогноза экономического роста на текущий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры институтов Евросоюза призвали Вашингтон и Тегеран соблюдать условия перемирия.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о риске всплеска мировой инфляции из-за ближневосточного конфликта.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возобновлении военных действий в регионе.

    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    Комментарии (6)
    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (20)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.

    Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

    Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

    Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

    Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

    Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

    Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

    Комментарии (8)
    8 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие

    @ National Iranian Oil Company

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский канал Press TV.

    США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.

    В сообщении Press TV сказано: «США и Израиль нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван».

    По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.

    Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.

    В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.

    Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    Комментарии (5)
    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии не стерпела угрозы Трампа Ирану
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финляндия и Европейский союз не готовы терпеть агрессивные высказывания президента США в адрес Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Валтонен в интервью газете Iltalehti подчеркнула, что подобные заявления могут представлять угрозу и поэтому совершенно неприемлемы.

    «Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями – если они сами по себе представляют угрозу, – или, тем более, с тем, что за ними может стоять», – цитирует ее РИА «Новости».

    По словам финского министра, в настоящее время есть шанс сохранить мир между США и Ираном, и именно поэтому риторика, провоцирующая напряженность, недопустима. Валтонен отметила, что за последние дни и даже часы ей удалось обсудить ситуацию с коллегами из ближневосточного региона, и сейчас появилась надежда на стабилизацию обстановки.

    В четверг президент США пригрозил началом более масштабных военных действий в случае невыполнения соглашения с Ираном, подчеркнув серьезность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о готовности возобновить военные действия при провале соглашения о прекращении огня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил о выполнении американскими силами поставленных военных задач.

    Ранее вооруженные силы США трассматривали возможность атаки по новым районам Ирана.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана

    @ Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выполнили поставленные военные задачи в ходе операции против Ирана, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

    Генерал Кейн на брифинге отметил: «В течение 38 дней масштабной боевой операции силы США достигли военных целей, определенных президентом». Он подчеркнул, что Вашингтон, по его мнению, благодаря этому обеспечил защиту собственных интересов на много лет вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил о готовности к тесному взаимодействию с Ираном после смены режима, назвав процесс «очень продуктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что достигнутое с США перемирие учитывает принципы, обозначенные Тегераном.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие для одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана.

    Россия приветствует решение США и Ирана отказаться от вооруженной эскалации.

    Комментарии (22)
    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану

    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты


    Комментарии (11)
    8 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Названа дата открытия Ираном Ормузского пролива

    @ Boyer David/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня, пишет Reuters.

    По данным источника Reuters, этот шаг приурочен к предстоящей встрече представителей Тегерана и США, которая должна пройти в Пакистане, передает ТАСС.

    Предполагается, что при возобновлении прохода по проливу все суда будут обязаны координировать свои действия с иранскими военными.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Нефть Brent подешевела на 15% на фоне перемирия США с Ираном
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских контрактов на сырье марки Brent резко пошли вниз, потеряв более 15% стоимости из-за новостей о возможных послаблениях для Тегерана.

    На лондонской бирже ICE зафиксировано стремительное падение стоимости нефтяных фьючерсов, передает ТАСС. К 14.45 по московскому времени цена барреля Brent с поставкой в июне 2026 года снизилась на 15,45%, достигнув отметки 92,39 доллара. Майские контракты на марку WTI также подешевели на 17,34% – до 93,36 доллара за баррель.

    Резкая динамика котировок спровоцирована публикацией президента США в соцсети Truth Social. Американский лидер сообщил о переговорах с Ираном по вопросу смягчения действующих санкций и тарифов. Одновременно политик подчеркнул, что Тегеран откажется от дальнейшего обогащения урана.

    Кроме того, он озвучил предупреждение странам, снабжающим Иран оружием. Начиная с восьмого апреля в отношении таких государств будут введены заградительные пошлины в размере 50%.

    Отмечается, что до 14.20 падение цен на Brent было менее существенным и составляло 14,09% – до 93,87 доллара за баррель.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал важным для всего мира день объявления перемирия с Ираном.

    Власти Исламской республики подтвердили свое участие в предстоящих двусторонних переговорах в Исламабаде.

    Ранее заявления американского лидера о скором завершении конфликта уже обрушивали мировые цены на нефть.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном, следует из данных сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

    По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 8.44 по всемирному времени (11.24 по Москве) успешно пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Еще одно судно, Daytona Beach под флагом Либерии, вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 по всемирному времени (9.59 по Москве).

    Сервис отмечает, что в настоящее время в Персидском заливе продолжают находиться несколько сотен судов, из которых 426 – это танкеры, а более 50 – газовозы.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Агентство Bloomberg писало, что президент США согласовал двухнедельное перемирие с Ираном, но ключевые разногласия по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом остаются нерешенными.

    Экономист Игорь Юшковь в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 19:58 • Новости дня
    Президент Ирана назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, Тегеран предложил план из десяти общих положений, которые могут стать основой для прекращения войны. «Иран представил план из десяти общих положений, которые являются рамками для остановки войны, одним из ключевых условий было установление режима прекращения огня в Ливане», – подчеркнул он.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты

    Ранее Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан. Иран задумался об операции против Израиля после атаки на Ливан.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп явно разочарован партнерами по НАТО, заявил после встречи в Белом доме генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Озвучивая свою оценку отношения Трампа к союзникам, Рютте заявил: «Явно разочарован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Рютте подчеркнул, что смог указать американскому президенту на полезность большинства европейских стран в плане баз, логистики и перелетов, а также подчеркнул их приверженность обязательствам, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также согласился с тем, что некоторые страны альянса провалили тест США, когда отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. «Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», – заявил Рютте.

    Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса в связи с недостаточной поддержкой ими американской военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США проведет встречу с Рютте, на которой рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Левитт заявила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.

    Комментарии (0)
