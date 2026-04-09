В Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жертв и пострадавших от нападений медведей в Японии достигло рекордных значений за 2025 финансовый год, который завершился 31 марта 2026 года, передает РИА «Новости».

По данным министерства окружающей среды страны, за этот период пострадали 238 человек, из них 13 погибли. Эти показатели превышают предыдущий максимум, зафиксированный в 2023 году, когда пострадали 219 человек и погибли шесть.

Особенно опасной ситуация оказалась на севере и северо-востоке острова Хонсю. В префектуре Акита за год от нападений медведей пострадали 67 человек, в Иватэ – 40, в Фукусиме – 24. Эксперты отмечают, что осенью прошлого года сообщения о медведях вблизи магазинов, школ и даже в городской черте появлялись почти ежедневно.

Местные власти называют нашествие медведей бедствием для ряда регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии утвердило новую дорожную карту по борьбе с нападениями медведей.

Американские разведчики морской пехоты из-за появления этих животных приостанавливали учения в префектуре Мияги.

В конце прошлого года иероглиф «медведь» стал символом уходящего 2025 года в стране.