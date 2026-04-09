Центр Хруничева сообщил о продлении эксплуатации модуля «Наука» до 2035 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Денискин заявил, что срок службы модуля «Наука» на Международной космической станции продлится до 2035 года, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что специалисты уже приступили к необходимым работам для технического обеспечения продления эксплуатации.

«Ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции)», – заявил Денискин.

Модуль «Наука» был введен в состав МКС летом 2021 года. В настоящее время Россия уже продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнеры – до 2030 года. Заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников ранее отмечал, что с 2028 года Россия начнет строительство собственной орбитальной станции, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдет к автономному полету. В состав нового комплекса также войдет модуль «Наука».

