В Литве чиновника решили отправить работать на Украину из-за вопроса о Крыме

В Литве чиновника Гальдикаса решили отправить на Украину из-за вопроса о Крыме

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Sputnik Литва, решение стало реакцией на скандал, возникший после интервью Гальдикаса: он не сразу ответил на вопрос о принадлежности Крыма и сначала уклонился от ответа, затем заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров.

Гальдикас подвергся резкой критике в Литве за свою осторожную позицию по поводу Крыма. После давления он все же озвучил точку зрения, поддерживаемую официальным Вильнюсом, но это уже не спасло его от негативной реакции. Министр Якубаускене сообщила, что «мы отправим нашего вице-министра поработать на Украину», уточнив, что решение согласовано с премьер-министром Ингой Ругинене.

Кроме этого, Гальдикас получил строгое предупреждение, его направили на курсы по коммуникации, а также установили испытательный срок в работе и общении с прессой. Якубаускене не рассказала, когда именно замминистра поедет на Украину и чем будет там заниматься, отметив лишь, что он медик по образованию.

Арномедас Гальдикас занял должность замминистра в марте и пришёл в Минздрав от партии «Заря Нямунаса», которая входит в правящую коалицию. Он окончил Литовский университет наук о здоровье и работал анестезиологом-реаниматологом в больницах Клайпеды.

Ранее замглавы министерства культуры Литвы Александрас Брокас объявил об уходе с должности заместителя министра культуры Литвы из-за скандала, связанного с его поездками в Россию после 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 октября министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Министр подал в отставку по требованию главы правительства и на фоне общественной критики. Правительство Литвы приняло отставку Адомавичюса.