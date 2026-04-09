Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу

Представители Вашингтона и Тегерана встретятся в Исламабаде для проведения серии закрытых консультаций, передает ТАСС.
Предполагается, что площадкой для диалога станет отель Serena, где уже ведется подготовка к приему участников.
В связи с прибытием иностранных делегаций в городе введены повышенные меры безопасности. Доступ транспорта в правительственный квартал ограничен, а девятое и 10 апреля объявлены выходными днями для жителей столицы.
Ранее президент США сообщил о двухнедельном перемирии с Тегераном. Американский лидер отметил, что Вашингтон готов использовать иранские предложения из 10 пунктов в качестве базовых для дальнейшего диалога.
«Решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив», – заявил глава Белого дома. Иранская сторона также выразила готовность остановить оборонительные действия при условии прекращения ударов по территории республики.
Инициатором встречи выступил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По информации иранского телевидения, предстоящие контакты между сторонами будут носить прямой характер, а по их завершении запланирована пресс-конференция.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил участие страны в предстоящих переговорах.
Американскую делегацию в Исламабаде возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Столичный отель Serena заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц.