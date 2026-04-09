Индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту километра

В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировали четыре извержения Семеру

Tекст: Мария Иванова

Серия сейсмических событий произошла в центральной части Индонезии, передает ТАСС.

Наблюдательные посты зарегистрировали выбросы пепла, которые поднялись на 4676 метров над уровнем моря и распространились в северо-восточном направлении.

Местные власти оперативно отреагировали на природное явление. Жителей провинции и туристов настоятельно попросили не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров из-за угрозы падения раскаленных вулканических камней.

Семеру является четвертым по высоте вулканом страны и достигает 3676 метров. Индонезийский архипелаг находится в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому на его территории расположено более 500 вулканов, около 130 из которых считаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля вулкан Семеру выбросил пепел на высоту более километра.

В конце марта на острове Ява произошли два новых извержения.

В феврале власти Индонезии призвали местных жителей соблюдать предельную осторожность.