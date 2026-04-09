МВД раскрыло циничную схему взлома мессенджеров через «поддержку героев СВО»

Аферисты начали красть аккаунты россиян под предлогом записи сообщений героям СВО

Tекст: Мария Иванова

Аферисты продолжают активно использовать взломанные профили граждан в популярных мессенджерах для распространения вредоносных ссылок, сообщает Telegram-канал УБК. Новым поводом для обмана стала просьба от имени знакомого записать слова поддержки для бойцов спецоперации.

Для выполнения этой просьбы жертве предлагают перейти по специальному адресу и заполнить регистрационную форму. Подобные обращения специально рассчитаны на доверие к близким, сильную эмоциональную реакцию и отсутствие критического мышления.

Переход по указанному адресу грозит серьезными последствиями для безопасности личных данных. Это может привести к потере учетной записи или стать первым этапом сложной хакерской атаки, предупредили в МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под видом петиций о присвоении почетных званий погибшим военнослужащим.

Аферисты обманывают родственников бойцов под видом командиров для кражи сбережений. Кроме того киберпреступники выманивают средства у самих участников спецоперации под предлогом поиска раненых товарищей.