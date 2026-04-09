Производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской

Исковые заявления от производителя биологически активных добавок «НЛ Континент», владеющего брендом NL International, поступили в арбитражный суд, передает РИА «Новости».

Документы были зарегистрированы 6 апреля, однако к рассмотрению их пока не приняли.

Суть претензий к телеведущей и блогеру официально не раскрывается. Предполагается, что требования компании могут быть связаны с защитой деловой репутации. Согласно данным системы «БИР-Аналитик», основным видом деятельности предприятия является «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки».

Чистая прибыль организации в 2025 году достигла почти 1,9 млрд рублей. Ранее компания уже инициировала подобные разбирательства. В феврале иск о защите репутации получила Татьяна Маругова, бывшая супруга убитого бизнесмена Владимира Маругова, а в конце прошлого года – воронежский блогер Гаяне Арутюнян.

Кроме того, в 2024 году суд в Петербурге частично удовлетворил требования сибирского производителя к медицинскому блогеру Дмитрию Семирядову. Его обязали опровергнуть два высказывания из аудиоматериала о недобросовестных продавцах БАДов, размещенного в Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой суд Москвы оштрафовал Викторию Боню на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Сама телеведущая объяснила появление сомнительных товаров в продаже взломом своего личного сайта.