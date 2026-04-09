Первый двигатель сверхлегкой ракеты решили напечатать на 3D-принтере

Ростех сообщил о разработке двигателя ракеты «Воронеж» с помощью 3D-печати

Tекст: Мария Иванова

Созданием новой силовой установки тягой 4,5 тонны занимается Объединенная двигателестроительная корпорация, передает Telegram-канал Ростеха. Агрегат НК-3 предназначен для сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени носителя разместят 12 двигателей, а на второй будет работать всего один.

Для ускорения производственного процесса сложные корпусные детали планируется изготавливать с помощью 3D-печати. «Реализация проекта НК-3 позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок космических услуг по запуску малых спутников», – заявили представители госкорпорации.

Разработчики уточнили, что двигатель создадут в нескольких модификациях с современной системой управления вектором тяги. Это позволит эффективно менять траекторию движения ракеты. Силовая установка будет работать на безопасном горючем, что значительно снизит техногенную нагрузку на экосистему космодрома.

Перспективные сверхлегкие ракеты предназначены для вывода небольших коммерческих спутников на заданную орбиту с высокой точностью. Полезная нагрузка такого космического аппарата составит 250 кг.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о снижении массы силовых установок «Ангары» на 15% благодаря 3D-печати.

На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для носителей легкого класса.