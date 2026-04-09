На месте уже работают энергетики и аварийные службы, они делают все возможное, чтобы вернуть подачу электроэнергии, указал Сальдо в Max.
В начале апреля Сальдо сообщал о целиком и частично обесточенных округах Херсонской области.
Пятый сезон спортивного марафона «Сила России», организованного «Единой Россией», стартовал по всей стране, сообщает официальный сайт парти.
В этом году ожидается участие более 1 млн человек и более 400 организаций высшего образования. До августа по всей России будут работать спортивные площадки для людей с инвалидностью и семей с детьми, а также появятся новые командные треки.
По словам председателя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, инициаторы проекта хотят сделать спорт нормой жизни для каждого: «Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 млн человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», – отметила она.
В рамках марафона предусмотрены три основные номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».
Каждые две недели будут поощряться лидеры личного рейтинга – активные участники смогут получить коллекционные карточки с автографами знаменитых спортсменов.
Важной частью программы станет неделя инклюзивного спорта, организованная совместно с Паралимпийским комитетом России и обществами глухих и слепых.
Для удобства участников интегрирована информация о тренировках в приложении «Мой фитнес».
Церемонию открытия марафона в Новосибирске провёл трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. В различных вузах по всей стране прошли открытые тренировки с участием известных российских спортсменов: Александра Легкова, Александра Зарубина, Дениса Лебедева, Альсима Черноскулова, Светланы Журовой и Дмитрия Пирога.
За четыре года проект «Сила России» уже объединил 1,3 млн человек и провёл 27 тыс. мероприятий. К участию приглашаются профессиональные спортсмены, любители, ветераны СВО, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Все активности марафона бесплатны, подробности доступны на сайте sila-rossii.er.ru.
Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана
Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.
По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.
Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.
Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.
Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.
«Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.
Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.
Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.
Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.
Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.
Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном
«Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.
«Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.
«Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.
«Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.
«Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.
«Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.
«Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.
«Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.
Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.
Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.
Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.
Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».
Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.
Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.
NYT назвала британца Адама Бэка возможным создателем биткоина
Расследование журналиста Джона Керрейру выявило цепочку косвенных улик, указывающих на возможную связь между британским криптографом Адамом Бэком и Сатоши Накамото, под чьим псевдонимом был опубликован алгоритм биткоина, пишет New York Times. В материале отмечается, что Бэк в 1997 году разработал систему Hashcash, которая легла в основу технологии майнинга, используемой в биткоине.
Журналист отметил совпадения в идеях, терминах и подходах, а также пересечения в профессиональных кругах. «Создатель биткоина скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото в течение 17 лет. Однако цепочка улик, запрятанных глубоко в криптовалютной истории, привела к 55-летнему программисту по имени Адам Бэк», – говорится в публикации NYT.
Сам Адам Бэк публично опроверг эти предположения в соцсети X, подчеркнув, что не имеет отношения к авторству биткоина и не знает, кто такой Сатоши Накамото.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рынок криптовалют просел после сообщений об ударах по иранскому месторождению «Южный Парс».
В среду утром стоимость биткоина растет более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.
Поклонская опубликовала пост в своем Telegram-канале, где подробно ответила на оскорбления, последовавшие после интервью Ксении Собчак.
«Посыл подобных оскорблений в мой адрес со стороны людей, пропитанных «любовью к ближнему», – это лукавство», – заявила Поклонская.
Поклонская подчеркнула, что не имеет отношения к христианству и является абсолютно нерелигиозным человеком. Она отметила, что представители религиозных сообществ должны проявлять терпимость и уважение к другим взглядам, включая атеистов, буддистов, иудеев, мусульман и язычников.
Она также заявила, что Россия является многообразной страной, где каждый может считать ее своим домом независимо от религиозной принадлежности.
«Со своими внутренними церковными вопросами пусть разбираются люди, являющиеся либо «пастухами», либо «паствой». Я же не вхожу ни в одну из этих групп и не претендую на знание библейских канонов данной религии. Что думаю я о ней – не имеет никакого значения для других людей, самостоятельно и свободно имеющих право выбора, кой я уважаю и не оказываю давления, являясь «ловцом душ человеческих», – заявила Поклонская.
Затронув языковой вопрос, Поклонская призналась, что родилась и прожила на Украине 34 года, однако хлеб называли «хлібом», а не «паляницею». Она призвала не обижаться на языковые различия и отметила, что этот пост написала исключительно в ответ на оскорбления в свой адрес.
Ранее Поклонская рассказала о своем отказе от христианства как о результате личного жизненного опыта.
Замглавы синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе усомнился в подлинности христианских убеждений Поклонской после ее заявления о переходе к язычеству.
Новый языческий образ Поклонской, включавший поздравления с праздником Мабон и открытый урок о рунах, вызвал бурную реакцию в Сети.
МВД Кувейта: Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.
«Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.
Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов», – приводит заявление министерства агентство.
На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.
Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит
«Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.
«Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.
Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.
«Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.
Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.
«Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.
После официальной части переговоров лидеры провели дополнительную беседу без прессы, сообщает армянская газета Hraparak, пишет Lenta.ru.
«После [публичной] встречи [в Кремле] Владимира Путина и Никола Пашиняна (...) по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», – сообщают журналисты.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на встрече лидеров двух стран обсуждались темы, связанные с будущими выборами в Армении. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.
При этом, как рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, Пашинян удостоился холодного приема в Москве. По его оценкам, визит для премьера Армении «был очень тяжелым».
Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.
По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.
Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.
В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.
Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.
«Мы приняли решение реабилитировать исторический поезд между Боржоми и Бакуриани, так называемую «кукушку», – сказал он на заседании правительства в среду.
Глава правительства не уточнил, сколько средств будет выделено на реабилитацию дороги длиной 38 км с шириной колеи 900 мм, отметив, что, помимо самого поезда пройдет ремонт пяти станций на этой магистрали, чтобы привлечь туристов.
По словам Ираклия Кобахидзе, в целом развитие Грузинской железной дороги (длина основных линий ГЖД – 1323,9 км) будет проходить по плану до 2028 года.
Грузинская железная дорога в этот период закупит 50 новых локомотивов и 1,5 тыс. вагонов, увеличит ежегодный пассажиропоток до пяти миллионов с нынешних двух, сократит время в пути.
«Кукушка», открывшаяся еще в конце XIX века, была очень популярна в советское время. Ее снимали в кино, в том числе в легендарном фильме «Не горюй!» Георгия Данелии.
На участке между станциями Цагвери и Цеми расположен известный мост-виадук, спроектированный по специальному заказу в 1902 году в архитектурном бюро Александра Густава Эйфеля.
В постсоветское время «кукушка» была остановлена, затем вновь запущена с перерывами, но с 2020 года окончательно поставлена на паузу.
Press TV: США и Израиль нарушили перемирие и атаковали НПЗ на острове Лаван
США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.
По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.
Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.
В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.
Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.
Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.
Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.
На Украине практически не осталось свободных участков для захоронения военнослужащих ВСУ, погибших в ходе боевых действий, передает Welt.
Немецкий корреспондент Штеффен Шварцкопф заявил, что ситуация стала критической, а потери украинской армии невозможно скрыть.
В репортаже журналист отметил: «Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне». Его слова прозвучали на видео, опубликованном изданием.
Ранее телеканал «Северный ветер», связанный с группировкой войск России «Север», информировал, что в Сумской области началось оборудование кладбища для неопознанных тел украинских военных. Отмечалось, что на этом участке планируется массовое захоронение пропавших без вести солдат ВСУ в общих могилах.
В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской сообщил, что за четыре года спецоперации потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой в Киевской области.
Военные кладбища на востоке страны увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом. Власти отмечают острую нехватку мест для захоронения на таких кладбищах.
На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ.
В СВР отметили, что руководство Евросоюза и ряда стран приступило к тайному обсуждению создания собственного потенциала производства ядерного оружия.
«Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», – отмечается в заявлении на сайте СВР.
В СВР сообщили, что в Брюсселе реализуется план, нацеленный на подрыв международной системы нераспространения оружия массового уничтожения под предлогом сдерживания России. В начале процесса, как отмечается, руководство ЕС договорилось обеспечить максимально закрытый режим для подготовки к возможному созданию ядерного оружия. При этом Брюссель публично сохраняет приверженность «ядерному зонтику» США, чтобы выиграть время для скрытого формирования собственной инфраструктуры и подготовки общественного мнения.
Планируется, что Британия и Франция продолжат усиливать координацию национальных ядерных доктрин, а затем будет оформлена общая европейская доктрина ядерного сдерживания с опорой на потенциалы этих стран и вклад других членов ЕС. Также обсуждается возможность создания автономного командования ядерными силами Евросоюза.
СВР отмечает, что государства ЕС уже обладают значимыми компетенциями в области создания компонентов ядерного оружия и располагают промышленной базой для их производства.
Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания могут использовать имеющееся ядерное топливо для извлечения плутония, пригодного для атомной бомбы. Немецкие специалисты способны в течение месяца получить оружейный плутоний, а за неделю – оружейный уран, отметили в СВР.
Служба внешней разведки призвала США и другие страны предотвратить создание Евросоюзом собственного ядерного оружия, чтобы избежать новой глобальной гонки вооружений.
СМИ писали, что власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского ядерного зонтика и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза.
Здание по адресу Хробрего, 15, в Гданьске отключено от отопления и электричества, заявили в МИД Польши РИА «Новости».
Там пояснили, что причиной стали якобы имеющиеся долги по платежам.
Диппредставительство прекратило работу в конце декабря прошлого года по решению польской стороны. В принадлежащем России здании оставался один сотрудник, который следил за сохранностью имущества.
В ноябре 2025 года польские власти приняли решение прекратить работу последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Чиновники Гданьска предприняли попытку захватить здание российского генконсульства, но не смогли попасть внутрь.