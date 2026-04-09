В Петербурге пообещали показать редкие снимки Юрия Гагарина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Открытие выставки «Наш космос» в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» состоится в преддверии Дня космонавтики, передает ТАСС. В экспозицию войдут более 60 оригинальных фотографий, среди которых редкие снимки Юрия Гагарина, портрет Валентины Терешковой в кабине корабля «Восток-6» и фотография Земли, вручную снятая Германом Титовым с борта «Восток-2» в августе 1961 года.

В пресс-службе центра уточнили: «Экспозиция рассказывает, как менялся образ космоса: от фантастических чертежей и художественных иллюстраций до современных фотоснимков, сделанных с орбиты Земли».

В числе экспонатов – кадры подготовки космонавтов к полетам, снимки их возвращения на Землю и встречи с поклонниками. Посетителям также покажут хронику стартовых площадок Байконура, взлет ракеты «Восход», корабль «Союз» перед пуском, первый испытательный запуск ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран».

Экспозицию дополнят редкие книги и уникальные предметы, связанные с историей освоения космоса. Для широкой публики выставка откроется 10 апреля 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский государственный архив научно-технической документации собрал свыше 53 тыс. уникальных фотодокументов о подготовке советских космонавтов.