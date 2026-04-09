В Ливане за сутки от ударов Израиля погибли более 250 человек

Возвращение иностранных авиакомпаний в израильский аэропорт Бен-Гурион пока не планируется, несмотря на объявленное временное прекращение огня между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости».
Представитель пресс-службы аэропорта Лиза Двир пояснила: «На данном этапе, насколько известно, иностранные авиакомпании не будут возобновлять полеты в Израиль».
При этом израильские авиакомпании готовятся к увеличению числа рейсов из Тель-Авива. Двир отметила, что изменения в работе аэропорта могут вступить в силу уже вечером среды, если служба командования тылом даст соответствующее разрешение. По ее словам, речь идет как об увеличении специальных, так и регулярных рейсов.
Сейчас аэропорт обслуживает взлеты и посадки только военных и израильских гражданских самолетов, причем действует лимит на количество рейсов в час и число пассажиров на борту. По информации госкомпании Kan, на первом этапе увеличения рейсов на вылетающих лайнерах может быть до 150 пассажиров.
Ранее стало известно, что США согласились приостановить удары по Ирану на две недели, а обе стороны договорились о взаимном прекращении огня. Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о начале переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые стартуют 10 апреля в Исламабаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для прохода судов на две недели при сохранении контроля за Тегераном.