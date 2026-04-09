  Власти Тувы объявили траур в связи со смертью первого президента республики
    9 апреля 2026, 06:25 • Новости дня

    В Ливане за сутки от ударов Израиля погибли более 250 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе массированных атак израильских военных на ливанскую территорию в среду погибли сотни человек, ранено свыше 1,1 тыс. человек, сообщили в гражданской обороне страны.

    В среду из-за ударов Израиля в стране погибли более 250 граждан, свыше 1,1 тыс. жителей получили ранения, заявили в гражданской обороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Jazeera.

    До этого министерство здравоохранения Ливана заявляло о 112 погибших и 837 пострадавших в результате действий израильской армии.

    До этого за сутки в Ливане из-за израильских авиаударов погибли 50 человек. Ранее Минздрав страны сообщал о 570 жертвах с начала эскалации конфликта.

    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 18:58 • Новости дня
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему Ливан не вошел в соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, выделив роль «Хезболлы».

    Прекращение ударов Израиля по Ливану не вошло в соглашение о прекращении огня с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, причина этого кроется в действиях шиитского движения «Хезболла». «Из-за «Хезболлы». Они (Ливан) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке», – подчеркнул он.

    Трамп пояснил, что вопрос об ударах Израиля по Ливану связан с деятельностью «Хезболлы» и будет решаться отдельно от соглашения с Ираном. Президент также отметил, что ситуация находится под контролем.

    Отвечая на вопрос о позиции по ударам Израиля по Ирану, Трамп заявил, что этот вопрос – «отдельная перебранка». Он добавил, что все осведомлены о деталях сделки, и призвал журналистку «говорить быстрее», не вдаваясь в дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана заявили об уничтожении израильского беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Фарс. Израильская авиация за десять минут поразила 100 командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.


    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США нарушили соглашение, перемирие нелогично

    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    8 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о нарушении перемирия американской и израильской стороной.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан осудил эти действия, передает РИА «Новости». Он упомянул нападение на иранские острова Лаван и Сирри в среду утром.

    Президент Ирана пообещал решительный ответ на любые нападения.

    Ранее иранское ТВ сообщило о нарушении перемирия США и Израилем.

    8 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о поддержке решения США приостановить удары по Ирану на две недели, пишет Times of Israel.

    «Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel заявление офиса.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Власти Израиля подчеркнули, что любые агрессивные действия с территории Ливана будут рассматриваться отдельно.

    Подчеркивается, что США подтвердили Израилю приверженность общим целям на переговорах с Ираном. Израиль заявил, что поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, речь идет о «ядерной, ракетной и террористической» угрозе для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Израиль также продолжил удары по Ирану.

    9 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    США назвали спор с Ираном по прекращению огня в Ливане недопониманием

    Вэнс: США и Израиль не заявляли о включении Ливана в соглашение с Ираном

    США назвали спор с Ираном по прекращению огня в Ливане недопониманием
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня между Вашингтоном, Израилем и Ираном, это «недопонимание», заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

    «Я действительно считаю это вполне объяснимым недопониманием», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали обсуждение ситуации в Ливане в условия перемирия с Ираном. Вэнс также отметил, что израильская сторона, по его данным, выразила готовность проявить «некоторую сдержанность» в отношении Ливана, чтобы обеспечить успех переговоров с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    8 апреля 2026, 11:53 • Новости дня
    В Израиле раскритиковали Трампа из-за перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном, пишет израильский портал Ynet.

    Президент США Дональд Трамп вынудил Израиль согласиться на двухнедельное перемирие с Ираном, что вызвало волну критики со стороны израильских СМИ, сообщает РИА «Новости».

    По мнению израильского портала Ynet, «Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада».

    Как отмечает издание, Израиль оказался в сложной ситуации, так как вынужден был остановить боевые действия против движения «Хезболла» на территории Ливана в самый разгар операции. При этом наступление израильской армии на юге Ливана находится лишь в первой фазе, тогда как силы «Хезболлы» продолжают запускать ракеты по территории Израиля из других районов Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Израиль подтвердил согласие на перемирие с Ираном. Иранские власти объявили о победе над США.

    8 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    В Израиле назвали катастрофой неучастие страны в переговорах США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Израиля на переговорах между США и Ираном о временном прекращении огня стало беспрецедентной политической катастрофой для страны, заявил лидер оппозиции и глава партии «Еш атид» Яир Лапид.

    «За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не был представлен за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся нашей национальной безопасности», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Лапид считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не справился с политическими и стратегическими задачами. Он подчеркнул, что Нетаньяху не удалось достичь ни одной из целей военной операции, которые тот сам же и ставил.

    По мнению политика, для исправления последствий этих решений Израилю потребуется много лет. Лапид добавил, что ущерб, нанесенный Нетаньяху из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования, будет ощущаться еще долго.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об учете принципов Тегерана в перемирии с США.

    Кремль приветствовал решение США и Ирана отказаться от эскалации.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    8 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    В ООН призвали расследовать удары Израиля по Ливану

    Комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары Израиля по Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо расследование ударов Израиля по Ливану, произошедших вскоре после объявления перемирия между США и Ираном, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Тюрк выступил с призывом провести оперативное и независимое расследование. Он подчеркнул, что действия Израиля, которые последовали спустя несколько часов после заключения перемирия между США и Ираном, нанесли серьезный урон хрупкому миру в регионе, передает ТАСС.

    Тюрк сказал, что произошла «бойня». «Масштаб таких действий в сочетании с заявлениями израильских официальных лиц, указывающими на намерение оккупировать или даже аннексировать часть Южного Ливана, вызывает глубокую тревогу», – подчеркнул Тюрк.

    Он отметил, что столь масштабная атака усилила давление на ситуацию, в которой мирные жители особенно нуждаются в сохранении спокойствия. Тюрк призвал привлечь к ответственности виновных в организации массированных ударов по Ливану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями США по поводу Ирана и подчеркнул, что нельзя оправдать уничтожение инфраструктуры общества военными целями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова  обратилась к Гутерришу с вопросом о применимости его слов к другим странам, а не только к ситуации между США и Ираном.

    Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    8 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Армия Израиля официально объявила о приостановке атак по Ирану
    Армия Израиля официально объявила о приостановке атак по Ирану
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская армия временно прекратила атаки по иранской территории, выполнив указания руководства страны, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Армия Израиля объявила о приостановке атак по Ирану согласно директивам руководства страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы.

    При этом армия сохраняет высокую боевую готовность, она будет реагировать на любые нарушения со стороны противника.

    Также армия Израиля сообщила о завершении ночных ударов по целям на территории Ирана. Операции против движения «Хезболла» в Ливане продолжатся.

    Ранее Израиль сообщил, что перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан. Военные Израиля заявили о планах нанести удары по району Аббасия в ливанском городе Тир.

    8 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении самого масштабного удара по объектам «Хезболлы»

    Армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    За десять минут израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения в Бейруте, долине Бекаа и южных регионах страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израильские вооруженные силы отчитались о проведении беспрецедентной серии атак по позициям шиитской организации с начала текущего обострения конфликта, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ завершила крупнейший скоординированный удар, направленный на более чем 100 командных центров и военных объектов «Хезболлы»... в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана», – отмечается в официальном заявлении для прессы.

    По информации военных, масштабная операция продлилась всего десять минут. За это время удалось поразить центры управления и разведки, огневую инфраструктуру, военно-морские силы движения, а также объекты элитного подразделения «Радван».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля атаковала 160 целей движения «Хезболла» на юге Ливана. В ответ ливанское движение нанесло ракетный удар по скоплению израильских военных около города Метула.

    Позднее ЦАХАЛ уничтожил несколько командных центров шиитской организации в Бейруте.

    8 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Евросоюз призвал Израиль прекратить атаки на Ливан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз призвал Израиль немедленно прекратить любые военные действия на территории Ливана.

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни подчеркнул, что позиция Евросоюза остается неизменной с самого начала конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы призываем Израиль прекратить свою операцию в Ливане, уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также подчеркиваем, что полностью поддерживаем ЮНИФИЛ в выполнении его мандата и что любые атаки против ЮНИФИЛ неприемлемы», – заявил аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

    Ранее армия Израиля предупредила о будущих ударах по ливанскому Тиру.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    8 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа иностранных авиакомпаний в израильском аэропорту Бен-Гурион останется приостановленной, несмотря на прекращение огня с Ираном и возможные изменения для местных перевозчиков, рассказала представитель пресс-службы воздушной гавани Лиза Двир.

    Возвращение иностранных авиакомпаний в израильский аэропорт Бен-Гурион пока не планируется, несмотря на объявленное временное прекращение огня между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости».

    Представитель пресс-службы аэропорта Лиза Двир пояснила: «На данном этапе, насколько известно, иностранные авиакомпании не будут возобновлять полеты в Израиль».

    При этом израильские авиакомпании готовятся к увеличению числа рейсов из Тель-Авива. Двир отметила, что изменения в работе аэропорта могут вступить в силу уже вечером среды, если служба командования тылом даст соответствующее разрешение. По ее словам, речь идет как об увеличении специальных, так и регулярных рейсов.

    Сейчас аэропорт обслуживает взлеты и посадки только военных и израильских гражданских самолетов, причем действует лимит на количество рейсов в час и число пассажиров на борту. По информации госкомпании Kan, на первом этапе увеличения рейсов на вылетающих лайнерах может быть до 150 пассажиров.

    Ранее стало известно, что США согласились приостановить удары по Ирану на две недели, а обе стороны договорились о взаимном прекращении огня. Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о начале переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые стартуют 10 апреля в Исламабаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для прохода судов на две недели при сохранении контроля за Тегераном.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    В Стамбуле задержали десять подозреваемых после атаки на консульство Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие власти задержали десять человек по делу о недавнем вооруженном нападении у израильского консульства в Стамбуле, в результате которого пострадали полицейские.

    Власти Турции задержали десять человек в рамках расследования вооруженного нападения у консульства Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным агентства, в числе задержанных находятся двое раненых нападавших.

    Во время атаки, произошедшей во вторник, один из нападавших был ликвидирован, еще двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о намерении продолжать борьбу с террористическими угрозами.

    «В рамках расширенного расследования нападения задержаны десять человек, включая двух раненых нападавших, которые проходят лечение и одновременно допрашиваются», – передаёт Reuters. Расследование инцидента продолжается, официальные мотивы вооруженного нападения пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле на консульство Израиля произошло вооруженное нападение, в результате ранение получил один полицейский. Двое турецких полицейских получили ранения при атаке, двое нападавших были ликвидированы, еще один был ранен.

    Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил данные о нападавших, двое из трех являются братьями и их личности установлены.

    8 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Нетаньяху поддержал усилия США по нейтрализации «угрозы Ирана»
    Нетаньяху поддержал усилия США по нейтрализации «угрозы Ирана»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы Ирана», сообщает издание The Times of Israel.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке усилий Вашингтона по нейтрализации «угрозы Ирана», передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Times of Israel.

    В официальном заявлении Нетаньяху отметил: «Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, соседствующих с ним арабских стран и всего мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Иран объявил о своей победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

