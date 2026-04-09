Синоптик Макарова предупредила о сильном ветре и осадках в Московском регионе

Макарова рассказала, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Она добавила, что с 9 апреля в столице возможны небольшие и местами умеренные осадки – дождь и мокрый снег, а также отложение мокрого снега.

В ночные часы температура в Москве составит около нуля, по области от минус двух до плюс трех градусов. Днем столбики термометров в столице поднимутся до плюс трех – пяти, по области – от нуля до плюс пяти. Синоптик уточнила: «Ветер северо-восточный, северный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с».

На 10 апреля прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В Москве ночью температура около нуля, по области от минус четырех до минус одного. Днем воздух прогреется до плюс четырех – шести градусов в Москве и до плюс восьми в Подмосковье. Ожидается сохранение сильного ветра – 6-11 м/с с порывами до 15 м/с, а ночью возможна гололедица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы попросили жителей соблюдать осторожность из-за гололедицы. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала горожанам небольшой дождь с порывистым ветром. МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.