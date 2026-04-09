Полиция Израиля решила снять ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

Tекст: Антон Антонов

Решение принято на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном и связано с изменением указаний Командования службы тыла, передает РИА «Новости».

С «завтрашнего утра, четверга, 9 апреля 2026 года, Святые места в городе Иерусалиме будут открыты для посещения и молитв», говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, что церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города. Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня.

Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов, а осколки неоднократно падали рядом с храмом Гроба Господня, Стеной плача и мечетью Аль-Акса.

Турция осудила закрытие доступа мусульман к мечети Аль-Акса и назвала действия израильских властей провокационными.